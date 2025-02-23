曹興誠槓謝寒冰 矢板明夫提3指標可觀察

矢板明夫分析，曹興誠與謝寒冰之爭有3個指標可供觀察。（資料照）

2025/02/23 10:02

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前聯電董事長曹興誠擔任罷免國民黨立委徐巧芯領銜人，近日被名嘴謝寒冰散布私密照、爆料有「中國女友」；曹興誠已提出刑事、民事訴訟，並求償1億元。資深媒體人矢板明夫22日深夜在臉書發文分析，指雙方之爭有3個指標可供觀察。

矢板明夫表示，曹興誠在「隱私照」被曝光後的一連串反應，顯然是和法律專家商量過後才出手，發表的3次聲明，每個字都經過仔細推敲，成功地化被動為主動，堪稱是「教科書級的危機管理」，相反地，謝寒冰的招看似沒什麼戰略，想打輿論戰，但採取「曹可能是中共同路人」的論述，侮辱全台灣人的智商，後續拓展空間有限。

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矢板明夫指出，曹興誠目前打的是法律戰，強大律師團已就位，這局曹興誠勝出的可能性較大。

他提到，能理解可能會有人不同意他的看法，對此他也設下衡量兩人爭端的觀察點，半年後再來看看「到底是誰贏了」。

矢板明夫認為，謝寒冰要的是曹興誠身敗名裂，從此喪失在台灣政治圈的話語權，以及曹興誠這次主導的大罷免受到致命影響；曹興誠的目標則是想要罷免運動藉由此次事件維持熱度、提高投票率，再來就是把惡意攻擊的謝寒冰送去坐牢，或是讓謝寒冰付出高額罰款。

矢板明夫指出，目前可以觀察的指標有3個，首先是曹興誠的聲望沒有受到影響，能夠站在罷免運動的最前線一直走到最後；第二、謝寒冰有罪，被抓去坐牢或者支付賠償金；第三、罷免運動的聲勢不受影響，有3名以上的藍營立委被罷免掉。矢板明夫強調，如果符合以上3條，就是曹興誠3比0勝；反之，則是謝寒冰3比0勝。

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