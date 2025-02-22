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    日本山口縣物產展台南登場 黃偉哲親上火線行銷

    山口縣觀光物產推廣會在友誼市台南登場。（記者吳俊鋒攝）

    山口縣觀光物產推廣會在友誼市台南登場。（記者吳俊鋒攝）

    2025/02/22 21:48

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕日本山口縣有知名的河豚料理、蜜柑火鍋、瓦上蕎麥麵，以及錦帶橋、白璧老街、元乃隅神社等，今天在台南仁德舉辦觀光物產推廣會，市長黃偉哲協助行銷，邀請大家前往旅遊，吃美食、看美景，還可以泡溫泉。

    活動家樂福新仁店舉行，準備了山口縣出產的果汁、地酒、綠茶，提供免費品嚐，觀光吉祥物「幸福達摩ふくだるま」本尊也現身，民眾爭相合影，場面熱烈。

    現場介紹了當地重要的觀光景點，並設計VR自行車體驗，讓參加民眾模擬在山口的絕景風光中鐵馬漫遊。

    山口縣的知事村岡嗣政、副議長島田教明，以及參議院議員北村經夫、宇部市長篠﨑圭二，還有防府市的議長安村政治、商工會議所會頭羽嶋秀一等人都專程來台，與黃偉哲聯手為宣傳活動揭幕。

    山口縣位於本州最西部，人口約141萬，轄內產業種類豐富，吸引國內外觀光客造訪，2023年與台南正式締盟成為友誼城市。

    山口縣擁有豐富的自然景觀與深厚的歷史文化，自明治維新以來，培育了許多重要的政治人物，包含日本前首相安倍晉三。

    黃偉哲表示，雙方締盟以來，交流頻繁，去年台灣燈會，感謝村岡知事與島田副議長專程前來相挺，而出訪山口縣時，也受到當地友人熱情接待，展現深厚的友誼。

    黃偉哲指出，山口縣好吃的美食與漂亮的風景，他親自見證過，值得推薦，邀請市民朋友一起來認識，有機會更要造訪當地。

    村岡嗣政則感謝台南協助舉辦盛大的物產推廣會，進一步促進彼此的交流，也歡迎各界來山口縣。

    黃偉哲希望透過交流，深化雙方情誼，行政院政務顧問暨台南市城市外交顧問野崎孝男、議員沈震東，以及知名餐飲集團董事長李日東、台南中小企業婦女協會會長楊富涵也到場見證。

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    山口縣觀光物產推廣會在台南登場，氣氛熱烈。（記者吳俊鋒攝）

    山口縣觀光物產推廣會在台南登場，氣氛熱烈。（記者吳俊鋒攝）

    山口縣觀光吉祥物「幸福達摩ふくだるま」也現身，與大家互動。（記者吳俊鋒攝）

    山口縣觀光吉祥物「幸福達摩ふくだるま」也現身，與大家互動。（記者吳俊鋒攝）

    山口縣觀光物產推廣會在台南登場。（記者吳俊鋒攝）

    山口縣觀光物產推廣會在台南登場。（記者吳俊鋒攝）

    知名的Youtuber IKu也來共襄盛舉。（記者吳俊鋒攝） <h4>☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆</h4>

    知名的Youtuber IKu也來共襄盛舉。（記者吳俊鋒攝）

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