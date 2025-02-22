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    罷藍委擬錄影連署防抹黑！前罷韓志工質疑:大家還敢連署嗎？

    前罷韓志工提醒，若全程錄影連署過程，恐降低連署意願，圖為高市選委會整理罷免連署書場景。（資料照、記者王榮祥攝）

    前罷韓志工提醒，若全程錄影連署過程，恐降低連署意願，圖為高市選委會整理罷免連署書場景。（資料照、記者王榮祥攝）

    2025/02/22 20:32

    〔記者王榮祥／高雄報導〕罷藍團體建議全程錄影連署，防止遭藍白抹黑！前罷韓志工提醒真的這樣做了，大家還敢連署嗎？建議連署開始前先不要製造恐慌，罷韓四君子之一的陳冠榮醫師也認為，很難做到全無風險，而是團隊就現有能力和人力去做度量。

    曾參與罷韓的志工指出，雖支持大罷免，但還是要講一下，沒罷免經驗的KOL勇敢站出來一起支持且一直力挺著，真的很感謝，更佩服他們勇氣，但還是要注意到，連署開始前先不要製造恐慌。

    志工表示，如果罷免團隊真這樣做了，大家還敢連署嗎？來連個署要被錄影、用寄的還要被開箱錄影存檔，連署書都是個資，這樣跟藍白硬要把選罷法修惡有差嗎？或是來連署，為了避免這件事情，要大家簽同意書，做電話驗證等，都會壓低連署意願，真的要這麼做嗎？這要非常小心謹慎的。

    志工分享先前經驗，在連署現場、網站、連署書的背面，都會做上填寫教學，請大家都要讀過填寫注意事項，且加註「本人基於自我意願，認同本次罷免行動的理念，自願參與本次連署。」

    志工夥伴也會在連署時，口頭確認一下，這些日後都可以作為連署者是自願連署的佐證，並不會再去簽署同意書，或是錄影紀錄。

    志工分析，整個罷免過程可聲張被冒名連署、是在收到查詢單的時候，罷韓期間也遇過，但因有預防措施且沒有直接盜用的證據，就結束了，當然那一張可能被地方選委會剔除。

    所以，如果國民黨出這招，最直接應對方式就是直接把有需連署量衝到更高，讓二階段連署安全渡過。

    陳冠榮則指出，其實能理解所有人都是好意以避免最災難狀況，但過度墊高的動力門檻、和因此多消耗的人力資源，都等同於增加過關難度，尤其會出現的狀況比大家想像的多上非常多。

    他認為基本很難做到全無風險，而是團隊就現有能力和人力去做度量；能事先注意的就事先注意，能政治處理的事就政治處理，還會有的許多漏網之魚，就各團隊現場人力做即使討論應變。

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