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    不滿藍委廖偉翔中捷擺攤宣傳 罷團：二階申請站內連署

    藍委廖偉翔團隊在中捷市政府站，設立「掃碼加入偉翔社群」攤位惹議。（罷團志工提供）

    藍委廖偉翔團隊在中捷市政府站，設立「掃碼加入偉翔社群」攤位惹議。（罷團志工提供）

    2025/02/22 19:59

    〔記者黃旭磊／台中報導〕國民黨立委廖偉翔團隊在台中捷運市政府站，設立「掃碼加入偉翔社群」攤位。由於罷免團體上月在中捷水安宮站戶外廣場協助民眾填寫提議書，遭站務員提醒「不要踏進站區」；志工批評中捷政治雙標，醞釀二階段罷免連署申請站內連署。

    台中捷運公司表示，開放團體申請參訪車站，申請單位方便民眾報到，並非從事政治活動。立委廖偉翔辦公室並未回應攤位及罷免議題。

    民眾今天中午1點半許搭乘捷運，在市政府站刷卡入口處、辦公窗口旁，看到廖偉翔照片及「掃碼加入偉翔社群」告示，當時沒有參訪遊客聚集，立即向站務員反應不應從事政治活動，站方並未撤下告示。網友批評說，之前是誰說捷運站不能進行政治活動，現在又可以「雙標耶」。

    中捷公司表示，開放團體申請參訪車站及北屯機廠，藉此推廣捷運文化及乘車禮儀，由於活動深受民眾歡迎，各級學校、機關、團體及民代均會組團申請參訪。

    中捷公司說，各黨派議員、立委都有來申請參訪，昨天參訪活動在市政府站集合出發，由於參與人數多，申請單位為方便民眾報到，在現場設置報到處，並非從事政治活動。

    台中罷團曾於水安宮站戶外廣場遭站務員驅趕，下雨也不能進站躲雨，中捷表示，維護民眾搭乘動線，相關路權範圍未經許可會勸導離開。

    何姓志工說，當時只是讓長輩借坐站外樓梯，寫一階提議書就被驅趕，盧市府真是大雙標，如果廖偉翔可以申請，罷團也要申請站內場地，歡迎罷免二階段就來捷運站內簽連署。

    民進黨市議員陳淑華表示，市府、中捷公司作為應一致，避免發生隱匿捷運電纜、設備爆炸情形，一切公開透明，以安全為唯一。

    民進黨市議員何文海說，中捷車站內不應舉辦政治活動，本來就不應該設攤，管理人員應撤下掃碼入群攤位，避免遭質疑行政沒有中立。

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