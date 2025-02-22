挑戰陳玉珍 ！民進黨立委陳培瑜金門服務處掛牌

在行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（右一）、金城鎮長李誠智（右二）、前福建省政府秘書長翁明志（左一）等人見證下，民進黨立委陳培瑜（左二）為金門服務處掛牌。（記者吳正庭攝）

2025/02/22 18:57

〔記者吳正庭／金門報導〕民進黨立法院黨團書記長陳培瑜位於金城鎮的金門服務處今天掛牌，她指出，將持續推動金門教育、文化、觀光，強化基礎建設，會努力做到「使命必達」提供即時且有效的服務。

陳培瑜說，她到金門有1個很重要的工作，就是把大家在意的聲音帶回中央還有各部會，讓各部會知道，金門、馬祖不會只有1個立法委員的代表，大家有不同的聲音和期待，她也會盡力發揮她在文化、教育方面的專長，讓台灣、國際更多人看見金門。

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她說，很多日本、韓國的觀光客都喜歡到台灣，但卻不見得認識金門，如果能藉由更多的文化、教育交流，讓外國觀光客認識美麗的金門，是1件很棒的事；她也說，會加強了解少子化的金門，在教育設施上還需要哪些補強的措施？趕快趕上。

她說，到金門對她是全新的挑戰，她會努力做到使命必達，她很在意的是如果有很多聲音沒有傳達到中央。她說，本來的立法委員（指陳玉珍）不管是有個人的考量、個人的選擇，或是個人在地發展重點不同，陳培瑜說，有多一點聲音是好的，「讓兩位陳委員的聲音可以一起被中央聽見」，這是她想要努力的目標。

陳培瑜說，「如果我們做的好的地方，她（陳玉珍）想要一起來報隊，例如我們在意的教育，文化觀光，更多的國際交流，基礎建設，她願意一起報隊參加，我們都覺得是好事」歡迎她一起為金門鄉親爭取重要建設。

陳培瑜21日抵達金門，在縣議員、民進黨金門縣黨部主委蔡其雍陪同下，先在位於金湖鎮的縣黨部成立「陳培瑜立委金門服務處」，22日由行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允等人陪同，在金城鎮的小板凳工作坊成立金門第2個服務，並預定3月擇時前往馬祖（連江縣）掛牌，預計1季或2個月走訪金門、馬祖。她此行走訪金門電力供應、儲能系統及學校等地，也到業務費全數遭刪除的金馬聯合服務中心關心未來發展。

民進黨立委陳培瑜（中）表示，她會努力做到「使命必達」，提供即時且有效的服務。（記者吳正庭攝）

民進黨金門縣黨部主委蔡其雍（左一）21日與同黨籍立委陳培瑜（左二），共同為「金培瑜金門服務處」掛牌。（蔡其雍提供）

「珍礙金門」罷團領銜人翁明志說，一個政治人物若不知反省，罷免將如影隨形。（記者吳正庭攝）

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