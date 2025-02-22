全國第4大村分村了！花蓮縣辦票選 新村名「吉昌村」誕生

吉安鄉北昌村分村作業今天說明會，會後舉辦村名票選，由吉昌村勝出。（記者花孟璟攝）

2025/02/22 18:48

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮吉安鄉北昌村人口近9000人，以人口數是全國第4大村，吉安鄉公所辦理分村作業，今天舉辦「村名票選」，選出「吉昌村」為新村名稱。吉安鄉長游淑貞說，調整後有1756人需更換身分證、戶口簿，將發通知請民眾辦理。

花蓮吉安鄉北昌村是全國第4大村，2月統計人口為8792人，僅次於雲林縣麥寮鄉麥豐村（10010人）、金門縣金寧鄉湖埔村（9411人）、新竹縣新豐鄉松柏村（9312人）。

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吉安鄉公所今天舉辦村名票選，不過參加民眾不多，每戶有1票、出席投票共67票，由「吉昌村」以21票當選。

鄉長游淑貞說，吉安鄉人口8萬3000多人，比花蓮市少1.5萬人，但花蓮市有9萬8千人口設有44個里，吉安鄉只有18個，還有行政區域檢討調整空間，包括慶豐、勝安等多個村人口都超過5000人。

游淑貞說，考量北昌村在建國路1段以南，與縣府前兩年核准的自辦市地重劃「吉安鄉住一住宅區」重疊，也有多個集合住宅、透天建案陸續落成，未來人口成長可期，因此先辦理分村，這也代表時代在提升，村民共同見證吉安鄉的歷史。

鄉公所指出，建國路以北的原北昌村，調整後共2837戶7036人，新的吉昌村則有710戶1756人，屆時戶政事務所將寄發通知單給村民換發新的身分證、戶口名簿，也會同步通知健保署、監理站等政府機構，至於土地及建物謄本不用急著更換，等到有交易或證明需要時再換，門牌由鄉公所更換，換證費用由公所負擔。

北昌村長劉文賢說，早期北昌村有北昌輕工業區規劃，但靠近花蓮市區，人口持續增長，目前房屋每坪價格20萬到30萬不等，新的吉昌村長要到明年底村長選舉後才會出爐，這段期間仍將持續服務包括新村在內的村民。

吉安鄉北昌村從建國路一段切西瓜，以南為新村，共有勝昌村、吉昌村、北安村、永昌村、昌勝村、新昌村6個名字供票選。（記者花孟璟攝）

吉安鄉北昌村新村名投票出爐，吉昌村21票勝出。（記者花孟璟攝）

鄉公所預估新的「吉昌村」人口將持續成長。（記者花孟璟攝）

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