瑞芳碩仁里長罷免案沒過 林富萬感謝還公道：不實指控一定告

新北市瑞芳區碩仁里第四屆無黨籍里長林富萬罷免，不同意罷免63票、同意40票，罷免案未通過。（記者羅國嘉攝）

2025/02/22 17:53

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市瑞芳區碩仁里第四屆無黨籍里長林富萬罷免案，今（22）日在猴硐市民活動中心投票。選舉人數136人，不同意罷免63票、同意40票，未達罷免門檻，罷免案未通過。林富萬說，選舉結果還他一個公道，將全力以赴，持續為里民服務。

據了解，這項基層里長罷免案無關藍綠等政治色彩，是林富萬在里內的服務有不同評價，不滿他的人提案罷免，今天投票。天氣不佳，里民陸續到場投票。選務人員嚴格審核投票資格，瑞芳分局員警則在場維持秩序，確保投票過程順利。

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林富萬說，已連任4屆里長，一直以來全心全意投入里內建設與服務。他這次獲得63張不同意票，顯示多數里民支持他繼續留任。然而，他對於罷免案領銜人蘇姓里民在理由書中提出的多項不實指控一定提告。他也提到，碩仁里內有許多長者，長期積極爭取各項建設，改善地方環境，未來仍將秉持服務精神，繼續為里民努力。

新北市選委會說明，碩仁里第四屆選舉人總數為139人，依《選舉罷免法》規定，罷免案須有至少10％選舉人連署才能成立。此次罷免案由蘇姓里民發起，經審查後符合規定的連署人數達24人，達成法定門檻，因此依法成立並進行投票。最終，罷免案投票未通過，林富萬將繼續擔任碩仁里里長。

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