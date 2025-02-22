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    脫黨參選高雄市長？林岱樺：不辜負最高得票率的市民託付

    林岱樺今突然發出採通，現身日光海島生活節。（記者王榮祥攝）

    林岱樺今突然發出採通，現身日光海島生活節。（記者王榮祥攝）

    2025/02/22 17:42

    〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨立委林岱樺今下午突然公開行程，前往高雄市中央公園參加日光海島生活節開幕，隨即被媒體數度詢問是否可能脫黨?參選高雄市長到底?她則維持一貫笑容強調，市民給她最高得票率，未來每天都會認真勤跑，才不戶辜負市民的託付。

    林岱樺本月20日因涉及助理費等案檢調搜索，21日離開地檢署返家，原本對外表示今天不會有公開行程，且上午也沒現身市長陳其邁在其選區大社的行程裡，下午3點8分卻突然發出採通，表示將出席3點50分日光海島生活節開幕式。

    林岱樺提早到場後隨即被媒體包圍，她也大方接受詢問，媒體則數度問及脫黨、參選到底等可能性?林岱樺則是數度重申，目前最重要工作是捍衛自己清白，且市民給予最高立委得票率的託付，她要更認真打拚，未來每一天都會跟過往24年一樣勤跑，才「不會辜負市民託付」。

    她同時提到，被檢調搜索當天，心境確實有些錯愕跟不平，但在南機組、地檢署接受偵訊後，心裡已經平和，明白要捍衛清白，也要配合檢調調查。

    林岱樺進一步指出，她對自己清白的捍衛，也是對高雄的捍衛，為高雄而戰、也是為台灣司法獨立而戰。

    今除了林岱樺，欲參選下屆高雄市長的民進黨立委許智傑、邱議瑩也都現身，但兩人與林岱樺均無直接互動，市長陳其邁則是禮貌性跟各國駐台大使與所有民代致意，跟林岱樺並無太多交集。

    林岱樺也相當尊重主場，除了一開始在台下與市長及來賓排成一排合影，接著就退到第三排，從頭到尾均保持微笑，也頻頻與駐台大使、現場民眾互動。

    林岱樺出席日光海島生活節，大合影時站在最後一排。（記者王榮祥攝）

    林岱樺出席日光海島生活節，大合影時站在最後一排。（記者王榮祥攝）

    林岱樺（前右）今現身日光海島生活節，與民眾互動熱絡。（記者王榮祥攝）

    林岱樺（前右）今現身日光海島生活節，與民眾互動熱絡。（記者王榮祥攝）

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