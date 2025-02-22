228大遊行唱名弔念受難者 陳永興：中國意圖併台恐重演悲劇⁠

「228.0紀念行動」大遊行由日新國小出發，追悼228事件以及白色恐怖受難者。 （記者劉信德攝）

2025/02/22 16:43

〔記者李文馨／台北報導〕228事件將屆滿78週年，逾70個民團今天舉辦「228.0紀念行動」大遊行，沿途以台語、客語唱名弔念受難者名單，現場超過500人上街。醫師陳永興表示，「228不是過去式，它是現在進行式，也可能是將來式」；他強調，中國共產黨比中國國民黨更加獨裁專制、殘酷，意圖以武力強行併吞台灣，這可能導致228悲劇重演，台灣人民必須嚴肅面對。

鄭南榕基金會、蔡瑞月舞蹈研究社、台灣基督長老教會總會、等70個團體今天下午以遊行方式紀念228事件。遊行隊伍從台北市日新國小出發，由北社副社長羅浚暄、牧師林宗正、醫師陳永興等人帶領，參與者皆穿著黑衣服裝，並在莊嚴、靜默下遊行，以此表達對228事件帶給台灣苦難的沉思與警惕。

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醫師陳永興表示，228事件至今已過了78年，當初的訴求部分已經實現，包含許多地方設立紀念碑、紀念館，228成為國定紀念日，立院也通過「228事件處理及賠償條例」；然而，最重要的訴求仍未實現，如當初下令軍隊屠殺、應為228事件負責的蔣介石，象徵他的中正紀念堂至今依然未拆除，「這對228受難者而言，是一個最不應該存在的不義遺址」。

「228不是過去式，它是現在進行式，也可能是將來式。」陳永興說，對岸的中國是個獨裁、極權的專制政體，每天以武力恫嚇威脅台灣，台灣社會受到嚴重的分化與滲透，這些都是1947年228發生的事。他強調，中國共產黨比中國國民黨更加獨裁專制、殘酷，更缺乏人權與法治觀念，聲稱台灣是他們一部分，意圖以武力強行併吞統治台灣，這很可能導致228悲劇重演，台灣人民必須嚴肅面對，提防228再次發生。

228.0紀念行動執行長鄭清華說，「228.0」的「點」不是句點，這個「點」代表的是間隔號，把「0」間隔出來，在許多事情仍不清晰的時候，回到原點，追溯那段記憶與事實，把真相挖掘出來，這就是228.0的意義。北社副社長羅浚晅表示，這不僅是追思活動，台灣的民主得來不易，如今台灣仍面對專制政權的壓迫，不能讓得來不易的成果被奪走，應繼續向世界展現台灣堅持自由民主的決心。

與鄭南榕、李勝雄、陳永興等人發起228平反運動遊行的牧師林宗正說，身為台灣人，他們追求慈悲、平等、行公義與真理同行，他們選擇在這個時候站出來，繼續和這個國家往前面走，「我們要跟這一塊土地在這裡紮根，一起為這個國家，為這個土地的希望向前行。」

全國律師聯合會228司法公義金管理委員會主委林重宏表示，律師界參與紀念行動，不僅僅是為了悼念228中的殉道者，或者如湯德章律師的犧牲者，而是更積極反思民主意義與價值。他指出，國會日前通過的「憲法訴訟案」修正案，律師界共同抗議、譴責該法破壞憲政體制，淪為政治操作的工具，他呼籲社會應共同關注，捍衛憲法的尊嚴，才能守護台灣的民主法治。

遊行隊伍也經過228事件重要場景，包括專賣局台北分行（現為彰化銀行台北分行）；當年負責進行黨政軍宣傳，之後被民眾佔領，傳遞228事件消息的台灣廣播電台（現為台北228紀念館），遊行隊伍最後抵達當年的行政長官公署（現為行政院），並在行政院前朗讀宣言。

宣言提及，228的兩條軸線，即無差別屠殺百姓與有計劃抹滅菁英，仍在這塊土地上以新的模式運作，在野勢力身在民主制度中，卻繼承威權遺緒、違憲濫權，與互不相屬的敵國呼應，有計劃地抹煞為追求自由台灣付出的青春與生命，若缺乏社會團結或民主韌性，得來不易的民主將稍縱即逝，記憶是走向救贖的開始，唯有不忘記228，讓加害者負起責任，才有可能走向療癒與寬恕。

遊行隊伍行經二二八衝突地點的「天馬茶房」，林宗正牧師代表跪地獻花追悼。 （記者劉信德攝）

「228.0紀念行動」大遊行由228.0行動執行長鄭清華（左起）、林宗正牧師、陳永興醫師及羅浚晅醫師，帶領遊行隊伍由日新國小出發。 （記者劉信德攝）

「228.0紀念行動」大遊行由日新國小出發，追悼228事件以及白色恐怖受難者。 （記者劉信德攝）

遊行隊伍抵達終點行政院。（記者劉信德攝）

「228.0紀念行動」大遊行從台北市日新國小出發，行經228事件事發地「天馬茶房」時，牧師林宗正代表遊行隊伍，向紀念受難者獻花。（記者李文馨攝）

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