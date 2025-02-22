PO在喪家烤地瓜照片引熱議 林宜豊回應了

林宜豊被爆參加喪事還在社群拍照打卡，稱「在喪家木炭取暖，還可以兼烤地瓜跟蛋」引發外界爭議。他稍早受訪時表示，這是雲林海線守靈時會看見的景象，大家應正向看待每個地區的生活文化。（擷取林宜豊臉書貼文）

2025/02/22 16:23

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在喪家烤地瓜還拍照打卡 民眾黨黨工林宜豊挨轟：這合適嗎？

〔記者李文德／雲林報導〕曾參加雲林縣麥寮鄉長補選的民眾黨工林宜豊前（20）日在其臉書專頁發文「在喪家木炭取暖、還可以兼烤地瓜&蛋」，想不到貼文一出引起各界討論，不少人質疑「合適嗎？」林宜豊稍早受訪表示，火爐及地瓜為喪家準備，僅呈現雲林海線服喪期間還是有守靈文化，大家「應該要正向看待」。

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林宜豊20日在臉書發文，寫下「在喪家木炭取暖，還可以兼烤地瓜&蛋」，照片中只見他在小火爐旁，炭火上還放了數條地瓜，就有網友疑問「這合適嗎？」、「在喪家搞這個擺拍？」

稍早記者致電訪問，林宜豊表示，雲林縣沿海地區在服喪期間依然有守靈文化，火爐及地瓜等物品是當地喪家準備，此為當地生活文化。沿海地區還是有這種守靈文化。因守靈期間，喪家需整晚不睡覺守靈，因此衍生出有人會打麻將、有人會煮東西等習慣，這在沿海地區仍有此傳統。

針對各界質疑，林宜豊表示，僅將鄉下生活樣貌讓大家知道，應用正面角度看待，不應該用負面想法放大檢視。如他近期走到海線各地，將當地節慶、文化、農產等拍攝下來，這都是雲林當地民眾的生活樣態，大家應該要以正向視角去判斷每一個地區它的特有文化。

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