盧秀燕明赴柯爸靈前弔唁 小笠原欣幸：盧是2028在野潛在總統人選

台中市長盧秀燕23日將到民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發靈前弔唁，盧秀燕預定24日出訪日本，而在清大擔任講座教授的日本學者小笠原欣幸也分析：盧是2028在野潛在總統人選。（照片取自小笠原欣幸臉書）

2025/02/22 16:14

〔記者洪美秀／新竹報導〕台中市長盧秀燕預計明天（23日）下午要到前民眾黨主席柯文哲父親柯承發靈堂前弔唁，並預定24日前往日本訪問，在清大人社學院擔任講座教授的日本學者小笠原欣幸，對台灣政治及總統選舉長期關注與觀察，他也在社群發文提到，盧秀燕在台中市的選區當選立委6屆，2018年選上台中市長，2022年連任成功，台灣媒體更盛傳盧秀燕是2028年國民黨的熱門總統提名人選。

小笠原欣幸提到，他曾與盧秀燕見過面，她第一次參選台中市市長的時候，曾到台中大里區的競選總部採訪，並在元保宮參觀市長競選活動的起跑儀式，並提及盧秀燕的選舉成績很強。2018年打敗民進黨的現任林佳龍市長，2022年對立委蔡其昌壓倒性勝利。去年2024年立委選舉，國民黨在台中市的8個選區達成6名當選（2020年只有2名），包括30幾歲的3名年輕人的成績。對此作為「母雞」的盧市長的輔選效應，以及成功推動台中獨特的藍白合作模式，都功不可沒。

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小笠原欣幸分析，盧秀燕被稱呼「媽媽市長」，日常放下身段，給親民的形象，市政滿意度也比較高。就職市長後，發言大部分圍繞生活相關的議題，避免深藍色彩，試圖拉攏中間選民。有可能成為2028年總統選舉在野黨的實力强的候選人。

此外，國民黨連續3次陷入黨内初選無法團結的窘境。國民黨預定今年秋季舉行黨主席選舉。朱立倫主席被視為尋求連任，但黨内有期待盧秀燕出來掌握黨中央早就整合競選架構的聲音。

他認為，對此，盧秀燕可能需要長考。且一開始宣佈競選總統，就一定被問關於兩岸政策以及台灣的定位。對美對日的政策也一定被提問。對此議題，盧秀燕如何提出自己的論述，值得關注。

他也提到近期與盧秀燕的會面，有請教其廣泛的執政理念，同時對與台灣政局以及國際情勢交換意見，受益良多。

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