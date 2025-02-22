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    魯比歐重申對台承諾及支持國際參與 林佳龍致謝

    美國國務卿魯比歐。（路透檔案照）

    美國國務卿魯比歐。（路透檔案照）

    2025/02/22 15:58

    〔記者方瑋立／台北報導〕美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）20日接受美媒專訪，重申美國長期對台明確承諾，並強調反對任何以武力脅迫改變現狀之立場，並再次堅定表達支持台灣國際參噢，明確指出中國無法在國際場域代表台灣。外交部長林佳龍今（22）日對此表達感謝並指出，美方捍衛現狀的立場長期維持了區域的穩定，台灣將持續合作並強化自我防衛能力，深化台美互利互惠，共同維護台海現狀，以及區域和平、穩定和繁榮。

    魯比歐於美東時間20日接受美國資深調查記者赫里奇（Catherine Herridge）專訪，重申美國跨政府長期以來依據《台灣關係法》及「六項保證」對台明確的承諾，並多次強調美國反對任何透過武力、威脅或脅迫改變現狀的立場。魯比歐也再次表達堅定支持台灣的國際參與，並指出中國無法在這些國際場域代表台灣的觀點和利益。

    外交部長林佳龍今發布新聞稿，感謝魯比歐再次重申美方對台堅定、清楚的承諾，以及反對以武力或脅迫改變現狀的長期政策立場，與對台灣國際參與的支持。

    林佳龍呼應魯比歐論點指出，正是這樣捍衛現狀的立場長期維持了區域的穩定。他強調，台灣將持續與美方合作，深化台美互利互惠的緊密夥伴關係，強化台灣的自我防衛能力，共同維護台海現狀及促進兩國人民福祉與區域的和平、穩定與繁榮。

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