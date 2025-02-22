陳明棋就任外交部次長 友邦聖露西亞大使：多了一位友人非常欣喜

外交部政務次長陳明祺（左）與聖露西亞駐台大使路易斯（Robert Kennedy Lewis）夫婦（右）一起切下露國國慶蛋糕。（外交部提供）

2025/02/22 13:48

〔記者方瑋立／台北報導〕外交部政務次長陳明祺20日晚間代表出席友邦聖露西亞獨立46週年慶祝酒會，讚揚露國身後自然文化底蘊，相信台露二國夥伴關係將持續發展。聖露西亞駐台大使路易斯（Robert Kennedy Lewis）也恭賀陳明祺履新，並對露國「多了一位友人」甚表欣喜。

陳明祺20日晚間出席友邦聖露西亞獨立46週年慶祝酒會，並在致詞時代表政府向露國政府及人民表達誠摯祝賀。學者出身的陳明祺，也表示自己曾研究相關加勒比海政經議題，對聖露西亞深厚的自然文化底蘊表達讚揚，很榮幸獲邀參加慶祝酒會。

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陳明祺指出，我國與聖露西亞自2007年以來友誼不斷深化，相信透過各項技術合作計畫，兩國的夥伴關係將持續發展。

路易斯致詞時則恭賀陳政務次長履新，並對於露國多了一位友人甚表欣喜。他說，感謝台灣政府多年來對聖露西亞各領域的堅定支持，展現兩國篤睦邦誼，承諾露國將持續深化兩國情誼及合作交流。

外交部表示，聖露西亞是我國在加勒比海的堅定友邦，兩國長年在衛生醫療、資通訊、婦女賦權及氣候韌性等領域密切合作，成果豐碩，廣獲該國朝野及人民肯定與感謝。

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