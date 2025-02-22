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    曹興誠嗆辯論 徐巧芯回嗆：歡迎你告我、我很願意跟你一起上法院

    國民黨立委徐巧芯。（資料照）

    國民黨立委徐巧芯。（資料照）

    2025/02/22 13:32

    〔記者劉宛琳／台北報導〕領銜罷免國民黨立委徐巧芯的聯電創辦人曹興誠，近日陷入「中國女友」風波，指稱是中共在指揮，徐昨在曹臉書留言遭嗆。徐巧芯今接受訪表示，每次她在曹興誠臉書留言，曹都說是她在做低級的誹謗，「歡迎曹興誠先生，針對我的發言，來告我一億元，我很願意跟你一起上法院」。

    昨天徐巧芯在曹臉書留言要他拿出桃色風波是中共指揮的證據，遭曹嗆敢不敢辯論。徐巧芯表示，辯論是一定要的，但她是要參加中選會所辦的辯論，她不知道曹興誠在急什麼，是不是要轉移焦點，不希望大家再去討論他相片的議題，但她對這些相片不是很有興趣，坦白說有點不堪入目。

    徐巧芯表示，過去曹興誠的國籍跳來跳去，在新加坡時期交了一名中國女朋友，曹也承認了。但國安局告訴大家，中共會使用一種美人計的方式，到底曹興誠有沒有被滲透，才來亂台？這是大家需要得到解答的部分。

    徐巧芯說，尤其曹興誠是社會安全防禦委員會的顧問，是賴清德總統最親近的幕僚，還當選文化總會的執行長，他不只是一個罷免領銜人和公民，應該讓大家都去檢視，「我相信後面還有更多照片甚至影片，曹興誠才不得不承認」。

    徐巧芯說，曾興誠之前不是要告謝寒冰一億元嗎？目前法院都還沒收到件，請問曹是真的要告，還是基於之前自己說話澎風，就像曹過去曾說自己要捐30億給國防，到現在明細在哪都不知道，曹也說要培訓300萬的黑熊勇士，也不知道培訓在哪，還說過要拿4億培養神射手，也不知道在哪。

    徐巧芯表示，過去曹興誠說的多但做的少，這次是不是也一樣，每次她在曹興誠臉書留言，曹都說是她在做低級的誹謗，「如果你認為我做的是誹謗，傷害你的名譽，也歡迎你來告我一億元」、「歡迎曹興誠先生，針對我的發言，來告我一億元，我很願意跟你一起上法院。」

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