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    在喪家烤地瓜還拍照打卡 民眾黨黨工林宜豊挨轟：這合適嗎？

    民眾黨工林宜豊被爆參加喪事還在社群拍照打卡，發文還稱「在喪家木炭取暖，還可以兼烤地瓜&蛋」，消息一出引發外界爭議，不少網友質疑「這合適嗎？」（圖擷自臉書）

    民眾黨工林宜豊被爆參加喪事還在社群拍照打卡，發文還稱「在喪家木炭取暖，還可以兼烤地瓜&蛋」，消息一出引發外界爭議，不少網友質疑「這合適嗎？」（圖擷自臉書）

    2025/02/22 14:05

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕曾參加雲林縣麥寮鄉長補選的民眾黨工林宜豊被爆參加喪事還在社群拍照打卡，發文還稱「在喪家木炭取暖，還可以兼烤地瓜&蛋」，消息一出引發外界爭議，不少網友質疑「這合適嗎？」、「在喪家搞這個擺拍」。

    林宜豊20日在臉書發文，照片中只見他蹲在一個小火爐旁邊，在火爐上方還放置了數條地瓜，他在發文中還寫下「在喪家木炭取暖，還可以兼烤地瓜&蛋」，有網友提問「一邊悲傷一邊肚子餓的感覺嗎」，林宜豊則回應「 雲林海線服喪期間還是有守靈的傳統，晚上天氣比較冷，木炭取取暖順便烤個地瓜果果腹」。

    該文發出後也引發外界質疑，網友紛紛批評「這合適嗎？」、「很高興的意思？」、「在喪家搞這個擺拍」、「無腦就算了，還要當小丑」、「胃口真好！在那邊烤地瓜你吃的下去…」、「尊重一下喪家，喪家的情緒氣氛，做這事不恰當」。

    該文也被轉載到PTT上，鄉民也紛紛質疑「天兵」、「跑紅白帖有在拍照傳上網的嗎？」、「這種低能的事情居然還拍照上傳」、「民眾堂的思考邏輯異於常人」，還有人諷刺「看來民眾黨當初超高規格輔選沒選上，對於民眾黨而言何嘗不是一件好事？」、「天氣這麼冷烤烤火不錯啦，不過上傳真的蠢爆」、「吃飯歸吃飯，開心上傳是啥小」等。

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