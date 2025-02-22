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    首頁　>　政治

    總預算遭大砍地方補助先凍50％ 侯友宜籲政院多思考

    新北市長侯友宜今（22）日針對總預算與地方政府補助議題回應。（記者黃子暘攝）

    新北市長侯友宜今（22）日針對總預算與地方政府補助議題回應。（記者黃子暘攝）

    2025/02/22 11:03

    〔記者黃子暘／新北報導〕立法院大砍今年度政府總預算，行政院長卓榮泰要求地方補助款先凍結50％，行政院秘書長龔明鑫表示，弱勢族群的福利政策、緊急救災的補助款將優先排除，地方公共建設若已到最後一年、在收尾階段，也先不凍結。新北市長侯友宜今（22）表示，沒有說預算通過後地方政府補助減少50％的，希望行政院也尊重立院，對第一線與市民期待的基礎建設多思考；立委洪孟楷則說，只要提出合理說明，3月開始就可安排解凍案。

    侯友宜說，地方施政非常重要，這是國家在基礎建設上讓民意最有感的，針對地方政府補助款，沒有在預算通過以後減少50％這樣的事情，他希望行政院也尊重立法院，而且新北市基礎建設、主要建設上都有賴中央全力支持，他呼籲行政院多多體恤第一線與所有人民的期盼，針對此事好好思考。

    立委洪孟楷對此受訪表示，中央地方一條心，所有建設也都是照顧民眾，無論是國民黨或民進黨執政縣市，地方政府都要好好規劃建設，而行政部門如此決議會讓地方政府不好做事，希望行政院不要把立法院沒有做出的決議強行加在地方政府身上，應該要共同努力。

    洪孟楷說，其實凍結預算就是希望政府能夠把錢花在刀口上，只要提出合理的說明，3月院會、委員會開始，就可以安排解凍案，只要是合理說明，立委也都會能夠讓行政部門好做事，這一點毋庸置疑，希望行政部門可以聽到地方政府跟立委的要求。

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