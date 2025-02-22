中客來台1.0亂象多 陸委會：藉「小兩會」溝通不要重蹈覆轍

陸委會副主委沈有忠昨（21）日表示，應把握這次重新開始契機，不要重蹈覆轍，經由「小兩會」溝通、把關，國人才能放心。 （資料照）

2025/02/22 11:01

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會副主委沈有忠昨（21）日表示，過去中客來台觀光1.0的不好經驗，如業者擔心恢復中客來台觀光後是否會「說斷就斷」、一條龍、低團費，中方指定分配等，應把握這次重新開始契機，不要重蹈覆轍，經由「小兩會」溝通、把關，國人才能放心，這也是解決恢復中客來台觀光及我方旅行社組團赴中相關問題最有效且務實的作法。

沈有忠昨出席亞洲政經與和平交流協會於東海大學舉行的「兩岸觀光重啟的機會與挑戰」座談會，與學界及業界共同探討在當前兩岸情勢下，兩岸觀光重啟的問題與展望。

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沈有忠表示，政府了解業者對恢復兩岸觀光交流的殷切期盼，對於政府提出，恢復兩岸觀光應由「小兩會」針對具體問題先溝通、再實施，有很多不同看法，但中客來台觀光中斷多年，在推動恢復的過程中，政府與旅遊業者都不能忽視兩岸形勢改變的客觀事實，包括中共軍機艦擾台、中方推出「懲獨22條」等。

沈有忠指出，應借鑑過去中客來台觀光1.0的不好經驗，如業者擔心恢復中客來台觀光後是否會「說斷就斷」、一條龍、低團費，中方指定分配等，及開放中客可能帶來國內旅遊品質低落、環境髒亂等問題，應把握這次重新開始契機，不要重蹈覆轍，經由「小兩會」的溝通、把關，國人才能放心，這也是解決恢復中客來台觀光及我方旅行社組團赴中相關問題最有效且務實的作法。

有學者提出，中方提出恢復福建及上海中客團來台，具有政治統戰思維，政府要妥為因應；兩岸觀光重啟不僅涉及經濟利益，還需考量商業風險及國家安全，兩岸的溝通機制，特別是「小兩會」的角色，對於保障業者與消費者的權益至關重要。另台灣民眾對於中客來台的看法存在分歧，這反映社會對於開放政策的不同期待，政府在制定相關政策時，應充分考量民意，並加強與業界的溝通。

有業者表示，國內觀光產業不振，易讓有心人士刻意簡化問題，歸責於中客未開放，兩者不應相互掛勾，政府除應加強政策說明外，也應積極輔導國內業者及提振國內旅遊。在恢復中客來台觀光前，應思考設定妥適的國際旅客來台目標值，以免國人直接將未能達標與中客未能來台觀光做連結。

有業者強調，支持政府透過「小兩會」讓兩岸觀光發揮更好政策效果，減少風險及外部成本，確保業者、國人及台灣利益，但若兩岸「小兩會」遲未能溝通，建議政府也應思考如何突破僵局並回應業者期盼，方能獲得業界支持及凝聚國人向心力。

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