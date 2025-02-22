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    國民黨旗艦營隊「中山政經塾」 首度對外招募學員

    國民黨旗艦營隊「中山政經塾」首度對外招募學員。（截圖自網路）

    國民黨旗艦營隊「中山政經塾」首度對外招募學員。（截圖自網路）

    2025/02/22 10:57

    〔記者施曉光／台北報導〕在國民黨經營的各類型青年人才培育營隊中，被歸為旗艦營隊的「中山政經塾」，最近首度向外招募，條件為年齡在35歲以下的本國籍國民，且具備成為政治或財經領袖潛力的人。

    已辦理5屆的國民黨「中山政經塾」，以往都是由內部推薦並經書面審查、面試才能成為學員，是藍營培育人才的重要管道之一，不少學員也都陸續成為地方議員、府院黨或地方政府主管、幕僚、發言人、媒體人、企業家，負責主管的黨務單位「KMT Studio青年團」決定從第6屆開始對外招募。

    國民黨指出，第6屆「中山政經塾」將以公共參與及時下最夯的「AI科技」為主軸，課程結合KMT Studio官網，利用線上點名、交作業、錄影回放等數位工具輔助學習，加上每週實體課程進行個人或團隊報告、短影片製作、議題辯論與街頭演講，讓學員獲得實戰經驗，此外，學員還能面對面接觸藍營的縣市長與民意代表、政務官，營隊還會安排各領域專家、學者分享。

    該課程規劃，除了強化政治與公共關係能力，在公領域運用科技化工具，課程表現優異者還可以徵選參與「KMT青年乘風—海外參訪團」活動，授課師資成員包括該黨縣市長、政務官、民意代表、黨務主管、企業家、專家學者、意見領袖、媒體主管、網紅KOL等，針對非雙北地區學員，國民黨還會提供車資補貼。

    國民黨表示，報名自即日起至3月1日止，通過書面審查後會發送申請人電子郵件通知面試。

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