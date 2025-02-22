挺高雄！ 日本八王子市大陣仗參加日光海島生活節 還捐款高市圖

日本八王子市中邑仁志副市長率團參與高雄「日光海島生活節」，拜會高雄市長陳其邁。（行國處提供）

2025/02/22 09:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄友好城市日本八王子市參與2月22、23日「日光海島生活節」！由八王子市副市長中邑仁志偕前市長、現任NPO八王子台灣友好交流協會理事長黑須隆一，率團一行17人訪高，市長陳其邁歡摯友，盼望透過生活節讓台灣各界更認識八王子市，另外也感謝黑須理事長長年致力兩市民間交流。

陳其邁指出，自2006締盟以來，高雄市與八王子市透過互訪參與八王子祭、高雄燈會等節慶活動，不斷深化友誼，並特別感謝黑須隆一理事長於八王子市長任內打下的厚實交流基礎。

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他強調，這份珍貴的情誼得以延續提升，歸功於黑須理事長不遺餘力推動兩市交流，尤其已連續兩年採購高雄金鑽鳳梨給八王子市中小學生品嚐，深獲師生好評與喜愛，因此非常期盼透過八王子市參與日光海島生活節，持續深化兩市情誼，為未來的合作交流注入新的活力。

中邑仁志副市長表示，八王子市很開心受邀參與日光海島生活節，已準備好要在活動上向高雄和世界介紹八王子的魅力，尤其八王子市有東京首個日本遺產高尾山，邀請大家實地造訪。

黑須隆一認為，加深台日間文化理解、互相合作，必須從年輕世代紮根，並提及之前參訪高雄市立圖書館總館得知八王子市2014年所捐贈的書籍在總館借閱率很高、受到高雄市民喜愛，更深信透過書籍能深化年輕世代的文化交流。

黑須隆一也再度捐款給高雄市立圖書館充實相關館藏，在市長陳其邁見證下，高市圖李金鴦館長頒贈感謝狀及獎盃予黑須理事長表彰渠對促進兩市文化交流的貢獻；陳其邁也再次感謝黑須理事長對高雄的厚愛，希望雙邊持續推動台日交流，讓高雄市與八王子市的友誼長長久久。

日本八王子市中邑仁志副市長率團參與高雄「日光海島生活節」，拜會高雄市長陳其邁。（行國處提供）

高雄市長陳其邁見證，NPO八王子台灣友好交流協會黑須隆一理事長捐款高雄市立圖書總館。（行國處提供）

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