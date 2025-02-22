外國來台觀光不如預期 謝欣霓批1作法「永遠被中國派業者綁架」

謝欣霓發文指出，對國際旅遊市場而言，價錢不是真正的關鍵，而是要看「有沒有值得來到這個國家消費」的誘因，她也直言「以入境人次為觀光署的KPI，就永遠會被那些中國派的業者綁架」，並強調「只要你的觀光條件夠好，客人就會進來」。（圖擷自臉書）

2025/02/22 12:40

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情過後旅遊需求熱絡，但外國旅客來台觀光人次不如預期，前立委謝欣霓發文指出，對國際旅遊市場而言，價錢不是真正的關鍵，而是要看「有沒有值得來到這個國家消費」的誘因，她也直言「以入境人次為觀光署的KPI，就永遠會被那些中國派的業者綁架」，並強調「只要你的觀光條件夠好，客人就會進來」。

謝欣霓在臉書發文指出，「常遇到許多多人問我台灣的飯店為什麼那麼貴？其實現在常在廣告上看到最貴的飯店，也不過一晚3萬塊錢。在東京的頂級五星飯店，住一晚都要5-8萬台幣。在京都最頂級的飯店一晚可以超過10萬台幣。在巴黎市區一晚6萬以上很正常。在西西里島白蓮花大飯店的拍攝現場，疫情後價格漲了3倍，依舊天天客滿」。

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謝欣霓表示，以上資料是針對國際旅遊城市的頂級飯店做分析，並強調「旅遊市場，價錢是關鍵嗎？國際旅遊市場價錢不是真正的關鍵，而是有沒有值得來到這個國家消費才是真正的關鍵！」

謝欣霓直言，「如何提升台灣的旅遊價值，而不是只有夜市及九份」，「在觀光業人力大量流失的現在，提升旅遊的價值，降低白忙一場的徒勞⋯這才是我們要面對國際市場的重要課題！」

謝欣霓強調，「再說一次！只要你的觀光條件夠好，客人就會進來，而不是透過一堆補助案去買客人來台灣！」。她也質疑，「說那麼多次，觀光署還是以入境人次為觀光署的KPI，就永遠會被那些中國派的業者綁架」。

謝欣霓也說，「每次的建言彷彿就如同狗吠火車，我還是獨善其身的經營好自己的事業吧！3月份就要來入住東京Janu及Amen。3月下旬就要去西西里島」。她也直言「比台灣頂級飯店貴那麼多，為什麼還能夠吸引這麼多的客人？這難道不是政府相關單位該做的功課嗎？」

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