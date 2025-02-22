黃國昌稱預算刪減數字2076億 林俊憲：請你親自計算、留下證據

民進黨立委林俊憲。（資料照）

2025/02/22 10:54

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕行政院昨稱三讀送出立院的總預算案「史無前例沒有明列刪減總數」。民眾黨團總召黃國昌表示，總預算案委員會刪減67.3億、院會表決刪減1068.6億及通刪部分939.7億，共2075.7億，何來兜不攏？林俊憲在臉書PO文表示，不要講什麼報告裡都有，並沒有這些數字，請你親自計算、留下證據。

林俊憲在臉書PO文表示，太好了，終於等到國昌主席（補）上車，由他口中說出，藍白的刪減數字是2076億，那就要問問你，這個2076億，是不是包含預算科目被刪到負數的部分？例如外交部的媒體政策及業務宣導費，最後三讀預算數居然是「負2953.5萬元」，請國昌主席（補）教教我們，什麼是「負預算」？

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林俊憲指出，既然敢喊出刪減總數是2076億，為什麼這個數字在審查報告上完全沒出現？藍白的報告把委員會審查、院會提案、統刪主決議3個數字分開，因為這3項直接加總，就會出現上述的「負預算」問題，講白話一點，要刪2076億，但預算原本就編不夠這2076億給他們刪。

林俊憲續指，翁曉玲就比較聰明，不敢隨便喊，要行政院「自己拿計算機算」。因為她知道，根本湊不出這2076億給他們刪，如果說了，等於在認證藍白亂搞。

他表示「虛心向國昌主席（補）求教，請你告訴我們，各部會各科目到底分別是刪減多少，才能得出2076億這個數字？」

林俊憲直言，不要講什麼報告裡都有，並沒有這些數字，請你親自計算、留下證據，「道德的長城、政治的完人、負預算的發明人，請教教我們，到底2076億怎麼算出來的？」

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