吳靜怡：黃國昌假掃除綠衛兵之名 要的卻是國民黨讓更多席

吳靜怡在臉書發文指出，在大罷免浪潮下，黃國昌假掃除綠衛兵之名，要的卻是國民黨讓出更多席！（圖擷自臉書）

2025/02/22 08:55

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕黃國昌擔任民眾黨主席以來，頻頻對2026地方選舉議題發聲，他近日接受節目訪問時更稱，最大目標是要在2028年拉總統賴清德下台，終結民進黨執政，還說對於黃瀞瑩的期待「不只有當議員」。對此媒體人吳靜怡也發文質疑，黃國昌假掃除綠衛兵之名，要的卻是國民黨讓出更多席，並指「黃國昌哪來的膽，背後當然有傅崐萁，傅崐萁為何如此靠勢？當然就是來自朱立倫嘍！」

吳靜怡在臉書發文指出，在大罷免浪潮下，黃國昌假掃除綠衛兵之名，要的卻是國民黨讓出更多席，她表示黃國昌拿下民眾黨主席後，操盤的起手式就在中正萬華。

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吳靜怡表示，罷免吳沛憶的行動號稱有志工八百，更能說是佈局雙北議員的前哨戰，她也指出，「黃國昌擔任黨主席的處女秀有沒有褲子穿？成為未來跟國民黨談判的關鍵」。

針對黃國昌宣稱，對於黃瀞瑩的期待「不只有當議員」，吳靜怡分析，這透露了士林北投罷免吳思瑤的藍白聯盟行動中「必出妖孽」，更代表國民黨籍台北市議員張斯綱有可能因此成為藍白合作下的棄子，假掃除綠衛兵之名，聯合新黨侯漢廷捧自家紅衛兵之實。

吳靜怡也質疑，後續還有新北市、宜蘭縣、新竹市、嘉義市首長的合作，到時候，新北市各區提名議員，恐怕年輕的侯家軍們會先全軍覆沒！

吳靜怡說明，「黃國昌哪來的膽，背後當然有傅崐萁，傅崐萁為何如此靠勢？當然就是來自朱立倫嘍！」她認為「這場大罷免，國民黨就是犧牲地方立委的資源換取朱立倫的存在空間，犧牲未來地方議員席次換取傅崐萁的中國地位」，不過吳靜怡表示「怎麼算，罷不罷成功，藍都是輸」。

吳靜怡在文末也感嘆「公民的滿腔正義熱血會不會超越政治利益盤算，社會運動真的不是誰說的算」。

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