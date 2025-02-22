又是國民黨青工會？周軒：罷免陳乃瑜領銜人與會長同名

周軒發文。（圖擷自臉書）

2025/02/22 08:37

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮遍地延燒，民進黨籍的新北市議員陳乃瑜也遭「公民團體」發起罷免，不過政治工作者周軒指出，自稱是「罷免公民行動的領銜人」曾濬，恰好與國民黨青工會文山區會長同名，讓他直呼「這麼巧，怎麼又是青工會？」

藍白立委強行通過惡法還大砍中央總預算，引發民眾反彈，各地公民團體紛紛發起罷免藍委行動。部分綠營民代近期也傳出遭到罷免，但也發現「幽靈連署」事件頻傳，也有罷免行動被發現其實是藍營人士在背後推動，讓外界質疑國民黨「惡罷」。

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周軒在臉書發文指出，昨日看見議員陳乃瑜被鎖定罷免，有一位「曾濬」自稱是「罷免公民行動的領銜人」，不過經過調查發現，一名國民黨青工會文山區會長也叫曾濬。對此周軒也諷刺「這麼巧，怎麼又是青工會？暨上次鶯歌青工會之後，又是巧合嗎？」

對此其他網友也紛紛諷刺「看來看去國民黨對每一個民進黨議員立委罷免的理由都一樣」、「工民團體」、「不知道又偽造文書多少了」、「這些罷免綠議員立委的國民黨人是藉機練兵，為選舉做準備」、「青工會？親共會？」、「應該又要出現抄寫連署了」。

民進黨籍的新北市議員陳乃瑜也遭人發起罷免，政治工作者周軒指出，自稱是「罷免公民行動的領銜人」的曾濬，恰好與國民黨青工會文山區會長（見圖）同名，讓他直呼「這麼巧，怎麼又是青工會？」（圖擷自臉書）

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