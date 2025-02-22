稱校園霸凌發生人次增加 藍智庫：賴總統應兌現承諾提出對策

國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖。（資料照）

2025/02/22 08:18

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖今日指出，賴清德總統去年11月底在「健康台灣推動委員會」第2次會議上表示，強化心理健康韌性的工作還有很多努力空間，從職場到校園，乃至社會每個角落，政府要帶頭做起，盡全力不漏接任何一個人，但近年校園霸凌事件發生人次持續增加，對學子心理健康已構成嚴重威脅，賴總統應儘速兌現承諾提出對策，不要流於政策宣示。

陳學聖表示，根據教育部統計，校園霸凌「通報件數」從107年度的562件，增加到112年度的3256件，成長幅度近6倍，「確認比率」則從107年度的30.07％，下降到15.29％，「確認比率」的下降可能反映當前對「校園霸凌」的定義與認定標準仍有調整空間，政府應儘速檢討，確保相關機制能精準識別。

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他進一步指出，有關「生對生」的校園霸凌事件持續增加，每10萬學生發生人次，包括知悉與確認霸凌事件，在112年度國小、國中及高中分別為253人次、551人次及281人次，分別是上年度的1.72倍、1.73倍及1.61倍，兒福聯盟近日發佈的「2024台灣校園霸凌與創傷知情校園調查」，有12.8%的國、高中學生認為校園霸凌問題非常嚴重，給予滿分10分，10.2%的學生在過去1年內曾遭受校園霸凌，被霸凌的學生中有22.5%曾出現自傷或自殺念頭，30.1%的學生睡不著或睡不好，顯示校園霸凌嚴重影響學生身心健康。

陳學聖呼籲賴清德總統加速落實承諾，由政府帶頭做起，建立完善的反霸凌機制，為學校提供更多資源支持，協助學校及時識別並處理霸凌事件，採取有效預防措施與應對措施，確保每一位學生都能在安全、尊重的環境中健康成長。

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