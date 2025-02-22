傅崐萁赴港聆聽中共旨意？溫朗東酸：香港有治感冒的紅色特效藥？

國民黨立委傅崐萁。（資料照）

2025/02/22 08:51

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁自稱「重感冒」缺席18日的立院朝野協商，結果後續卻被發現人其實偷偷跑到香港。對此名嘴溫朗東發文質疑傅崐萁為何非去香港不可？是否又是去聆聽中共旨意？他也酸傅「難道香港有治感冒的『紅色特效藥』？」並指觀光雖然要拚，但如果是仰賴中國鼻息換來的觀光財，那就是中國統戰策略的一環，但「中國朝令夕改，絕非觀光產業的長久之計」。

溫朗東在臉書發文指出，傅崐萁近日來先是聲稱重感冒，後又被韓國瑜爆料「不在國內」，民眾也指出他人去了香港，他為此酸「難道香港有治感冒的『紅色特效藥』？傅崐萁說為了拚觀光。果真如此，為何不大大方方的去，而是說自己生病在家休養、擺拍舉重？」

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溫朗東也質疑，「要拚觀光，花蓮縣長徐榛蔚赴港也就行了，為何傅崐萁放著立法院總預算朝野協商不管，非去香港不可？傅崐萁去香港，見了一批親中派政治人物，是否又是去聆聽中共旨意？」

傅崐萁指出，傅在香港接收了什麼指示，尚待觀察，他認為「可以確定的是，傅崐萁到香港除了跟中方互通有無之外，從他口中念茲在茲的振興觀光，也顯現出罷免案已經對他產生巨大壓力，得要透過花蓮直飛香港的包機旅遊來緩解壓力，甚至把此旅遊模式複製到其他縣市，藉以獲得藍營各縣市長的支持」。

溫朗東表示，去年12月12號起，花蓮香港的直航包機啟動，每週四班，每月近萬人次，對花蓮的旅宿及餐飲業者，當然是有所幫助。去年403花東大地震之後，花蓮觀光慘澹，加上傅崐萁惡搞立院，造成許多民眾寧可出國，也不想去傅崐萁與徐榛蔚把持的花蓮。

溫朗東強調，傅徐二人要拚觀光，穩住花蓮民心，也是政治人物職責所在，本來也沒甚麼好批評。觀光當然要拚，但他也指出「問題是怎麼拚，代價是甚麼？如果是仰賴中國鼻息換來的觀光財，那就是中國統戰策略的一環」，並指「中國朝令夕改，隨時說斷就斷，絕非觀光產業的長久之計」。

溫朗東也指出，傅崐萁、徐榛蔚所談成的花蓮香港包機，由香港的一心旅遊公司承辦，港幣999元就可以機加酒來台三天兩夜。也就是說，台幣約4200元，就有來回機票，還有兩晚的飯店住宿，三天的早餐。對此溫朗東質疑「這顯然低於行情的價碼，背後如果沒人補貼，我寧可相信傅崐萁真的是重感冒」。

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