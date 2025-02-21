林岱樺又被調查員帶走？檢調澄清：幫忙搬家

今天傍晚傳出林岱樺再度被檢調人員帶走，檢調急澄清，是幫忙搬家非約談。（記者黃佳琳攝）

2025/02/21 20:38

〔記者黃佳琳／高雄報導〕民進黨立委林岱樺涉詐領助理費檢方諭令100萬元交保，並限制住居、出境、出海，今天上午步出雄檢後，一直待在家裡沒外出，傍晚傳出她再度被帶往調查局南部機動工作站，檢調澄清，不是再度約談，而是林岱樺與同案被告的胞妹同住，交保規定之一包含不得與其他涉案被告、證人接觸，因此林岱樺在調查員陪同戒護下搬家。

而林岱樺的胞弟林岱融、黃姓、王姓兩名服務處人員，則在檢方複訊後向法院聲請羈押，高雄地院今天下午4點召開羈押庭審理，歷經3個多小時審理後，法官晚間8點做出裁定，林岱融70萬元交保、黃、王兩女各60萬元交保，3人均併限制住居，且附帶命令不得與同案相關人接觸。

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雄院表示，被告3人經訊問後，雖均否認犯罪，加上10筆帳戶仍有多筆尚待核實之金流，可見仍有尚待扣押、尚有共犯或證人待傳訊等情形，且被告3人情誼非淺，聯繫接觸討論並非難事，有事實足認有勾串未到案共犯、證人之虞，但考量3人所為對社會危害程度及各自參與情節、羈押對人身自由限制之不正利益，附帶命令不得與同案接觸，足以擔保後續追訴程序進行，因此認定無羈押必要。

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