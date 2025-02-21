預算遭大砍業務停擺衝擊人民權益 監察院：總預算案公布即提憲訴

監察院。（資料照）

2025/02/21 20:09

〔記者方瑋立／台北報導〕中央政府總預算遭立法院大幅刪減、凍結，監察院今表示，業務費用遭削減96％，已衝擊超過154項業務，對公共利益、民眾權益及公眾安全，以及弱勢群體、公務基層及退休人員權益皆造成影響。監院官員受訪指出，已做好提出憲法訴訟準備，後續若行政院覆議遭否決，待總統公布後即會立刻提出訴訟。

監察院今天發新聞稿說，監察院業務費用削減幅度高達96％，導致一般行政、調查巡察、議事業務及國際監察事務等預算遭全數刪除。據統計，已有超過154項業務受影響，包括廉政專刊上網公告、公職人員財產申報資料輸入、授權介接及專刊印製等，皆無法辦理。財產申報查核平台將無法提供申報人授權介接財產資料的服務，公職人員須自行蒐集申報資料。監院調查權限受限，巡察與陳情業務在雙北以外地區幾乎停擺，無法就公安、民生、土地財產等重大案件進行實地查察。

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監察院指出，過去辦理的通案調查，如電信詐欺、收容人處遇、移工失聯、橋梁安全等重要議題，因經費不足，無法再行深入研究，影響制度改革。辦公大樓作為國定古蹟，因經費刪減，電梯、消防、水電等檢驗費用無法支應，對公眾安全造成隱憂。

此外，監院長期委託伊甸社會福利基金會聘僱身心障礙者從事清潔工作，因預算刪減，外包人力恐將縮減，影響弱勢就業機會。六名約用人員及部分駐點人員亦可能因預算刪減失去工作。基層退休人員與遺族的三節慰問金、喪葬慰問金遭取消，公務員健康檢查補助與員工協助方案也停辦。

監察院強調，預算審查應以理性監督為出發點，保障人民基本權益，確保政府機關正常運作，而非無理刪減預算，導致憲政機關職能幾近停擺。

監院官員今受訪表示，由於總預算案剛送出立法院，程序上仍待行政院決議是否提出覆議，並視立法院投票結果，再由總統決定是否公布。

他指出，立法院無理刪減憲政機關預算，已明顯違反大法官釋字第391號、第585號、第613號及第632號意旨，以及憲政機關忠誠義務。監院已做好提出憲法訴訟準備，一旦總統公布預算，即會立刻提出訴訟，以維護憲政體制與監察職權。

官員也回應記者提問說明，目前還不知道行政院是否會聲請釋憲，因此尚無雙方是否將「同步」的問題。

另外，監察院今舉行「台南啟聰學校性平事件」及「肯亞籍白領疑工淪人口販運受害者」2案調查報告公布記者會，並分別糾正南聰、南大、教育部，以及勞動部。不過，2場記者會皆因預算刪減而不再提供紙本新聞稿，對此，監委田秋堇，為節省去年庫存紙張才做出此調整，但不知道能夠撐到今年幾月，盼媒體諒解。

不過，監院於新聞稿強調，在幾乎零業務預算情形下，監察院仍將致力維護監察職權正常行使及依據憲法及法律執行各項業務，未來將提出憲法訴訟，表達憲政機關立場。

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