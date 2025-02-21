認為川普開鍘使館不會波及AIT 博明：要求中國減少駐美人員等同驅逐間諜

美國前副國家安全顧問博明，針對台海等議題發表意見。（記者羅沛德攝）

2025/02/21 19:58

〔記者方瑋立／台北報導〕美國前副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）今於台北發表共同撰寫的《沸騰的護城河：保衛台灣的緊迫行動》，外交部長林佳龍亦出席致詞支持。針對外媒報導美國總統川普要求駐外使館為裁員做好準備、酈英傑可能接任美國在台協會（AIT）主席，林佳龍表示，並未聽說AIT有受影響，AIT在台扮演重要角色，酈英傑是台灣的好朋友，相信美國新政府不管有任何決定，一定建立於穩固的台美關係基礎上。博明也打趣直言，如果美國也同時叫中國在美減少大使館數量，反而可以減少同樣數量的「中國間諜」。

《路透》報導川普要求駐外使館為裁員做好準備，林佳龍受訪表示，「並沒有聽說」，AIT在台扮演重要角色，也見證台美關係在安全、經濟、科技等各方面發展上越來越好，相信川普新政府的任何決定，一定是建立於穩固的台美關係基礎上。

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博明對此則表示，他並不瞭解細節，不過僅僅10%的預算縮減，並不需要太過慌張。可能在部分國家並不需要目前這麼多的外交使節，如中國就是很好的例子。美國駐中外交官平時大多數時間都很難與中國民眾接觸，遑論企業和政府。

博明強調，美國縮減在中的外交支出是合理的，但希望AIT可以持續維持強勁的人事，這對美國而言也是非常重要的職務。他也打趣直言，如果美國也同時叫中國在美減少大使館數量，反而可以減少同樣數量的「中國間諜」。

至於外傳前AIT處長酈英傑可能接任AIT主席，林佳龍說，酈是台灣的好朋友，「也是我的老朋友」，對美國人事安排皆予以尊重。他說，相信台美關係堅若磐石，酈過去幾次駐台建立了非常好的基礎，當然也期待他在未來台美關係上扮演重要的角色。

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