為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    認為川普開鍘使館不會波及AIT 博明：要求中國減少駐美人員等同驅逐間諜

    美國前副國家安全顧問博明，針對台海等議題發表意見。（記者羅沛德攝）

    美國前副國家安全顧問博明，針對台海等議題發表意見。（記者羅沛德攝）

    2025/02/21 19:58

    〔記者方瑋立／台北報導〕美國前副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）今於台北發表共同撰寫的《沸騰的護城河：保衛台灣的緊迫行動》，外交部長林佳龍亦出席致詞支持。針對外媒報導美國總統川普要求駐外使館為裁員做好準備、酈英傑可能接任美國在台協會（AIT）主席，林佳龍表示，並未聽說AIT有受影響，AIT在台扮演重要角色，酈英傑是台灣的好朋友，相信美國新政府不管有任何決定，一定建立於穩固的台美關係基礎上。博明也打趣直言，如果美國也同時叫中國在美減少大使館數量，反而可以減少同樣數量的「中國間諜」。

    《路透》報導川普要求駐外使館為裁員做好準備，林佳龍受訪表示，「並沒有聽說」，AIT在台扮演重要角色，也見證台美關係在安全、經濟、科技等各方面發展上越來越好，相信川普新政府的任何決定，一定是建立於穩固的台美關係基礎上。

    博明對此則表示，他並不瞭解細節，不過僅僅10%的預算縮減，並不需要太過慌張。可能在部分國家並不需要目前這麼多的外交使節，如中國就是很好的例子。美國駐中外交官平時大多數時間都很難與中國民眾接觸，遑論企業和政府。

    博明強調，美國縮減在中的外交支出是合理的，但希望AIT可以持續維持強勁的人事，這對美國而言也是非常重要的職務。他也打趣直言，如果美國也同時叫中國在美減少大使館數量，反而可以減少同樣數量的「中國間諜」。

    至於外傳前AIT處長酈英傑可能接任AIT主席，林佳龍說，酈是台灣的好朋友，「也是我的老朋友」，對美國人事安排皆予以尊重。他說，相信台美關係堅若磐石，酈過去幾次駐台建立了非常好的基礎，當然也期待他在未來台美關係上扮演重要的角色。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播