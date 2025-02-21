HFX論壇閉幕 林佳龍：美方會與印太地區維持「小多邊」關係

外交部長林佳龍出席「哈利法克斯台北論壇」閉幕晚宴致詞。（記者塗建榮攝）

2025/02/21 19:54

〔記者黃靖媗／台北報導〕為期兩天的哈利法克斯國際安全論壇（HFX）今晚落幕，舉行閉幕晚宴。外交部長林佳龍致詞說，美方近期舉措顯示，美國會繼續以美日韓、美日菲等形式，維持「小多邊」關係。

哈利法克斯國際安全論壇（HFX）「台北論壇：連結民主與安全」今（21日）晚於台北故宮晶華舉行閉幕晚宴。

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林佳龍致詞說，很榮幸能在台灣舉辦本場論壇，台灣作為民主燈塔，堅定致力於維護民主價值觀。

林佳龍指出，僅有來自日本、澳洲與印度的高層級代表獲邀參加美國總統川普近期舉辦的就職典禮，代表美國持續重視印太地區，美國國務卿魯比歐也在就任後迅速召開「四方安全對話」（Quad）外長會議、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也重申美國對中國在印太地區增長的侵略野心，這些行動皆表明美國對自由及開放印太地區長久以來的跨黨派承諾。

林佳龍認為，美方的舉措顯示，美國會繼續維持「小多邊」的關係，以美日韓、美日菲、Quad等形式，共同威嚇中國。

林佳龍也指出，隨著全球供應鏈及經濟日益相互依存，也更容易受到惡意貿易行為和干擾影響，因此經濟不能再與國家安全分開；台灣採行價值外交與總合外交，利用半導體與AI等我國關鍵產業，與民主夥伴一起建立供應鏈韌性，發掘投資與貿易的新機會。

日本前首相安倍晉三的妻子安倍昭惠與會。（記者塗建榮攝）

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