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    助攻彰化「孵蛋」！王惠美考察台北大巨蛋

    彰化縣長王惠美北察台北大巨蛋。（彰化縣政府提供）

    彰化縣長王惠美北察台北大巨蛋。（彰化縣政府提供）

    2025/02/21 20:12

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣長王惠美拋出要在彰化交流道特地區蓋大巨蛋後，也北上走訪台北大巨蛋，並與台北市長蔣萬安團隊進行交流。王惠美表示，彰化不只是雞蛋大縣，未來還要孵大巨蛋，讓全國的人都可到彰化看國際賽事，也能夠聽演唱會。

    蔣萬安表示，台北大巨蛋前年啟用以來，球賽與演唱會創造很大的經濟效益，去年共有140萬人次進場觀看棒球賽事，帶來整體47億元消費，天王周杰倫4天演唱會帶來總體消費17億元，天后張惠妹5天演唱會，帶來總體消費23億元，周邊店家、餐廳、旅宿加上交通等等，因為大巨蛋經濟帶來業績成長將近4成。

    王惠美指出，台北大巨蛋完工啟用，帶給運動賽賽與演唱會最好的空間，也帶動經濟的活絡。彰化縣也希望像台北市有個大巨蛋，目前相中在彰化交流道特定區，在交通條件上，鄰近國道1號與3號與台鐵彰化車站，還有74與76快速道路，期待台灣有雙蛋，台北、彰化各有大巨蛋，彰化縣也能夠過第一次區段徵收的素地，讓百萬人口的彰化縣，有全新的都市面貌。

    彰化縣長王惠美考察台北大巨蛋，要向台北市長蔣萬安團隊學習。（彰化縣政府提供）

    彰化縣長王惠美考察台北大巨蛋，要向台北市長蔣萬安團隊學習。（彰化縣政府提供）

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