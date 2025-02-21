台中大里行政中心興建案空轉 何欣純批至今還是空地

大里聯合行政中心建地仍是空地，最快明年開工。（記者黃旭磊攝）

2025/02/21 22:59

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市第15期重劃區中的大里聯合行政中心興建規劃案，原遭市府棄建，因中央確定15期無保留社宅用地必要，市府重新規劃估計明年底動土，民進黨立委何欣純痛批，隔壁太平區聯合行政中心向中央爭取補助經費1億3千8百多萬元，「今年就可完工了，大里的還是一個空地」。

大里區今天舉辦年度里鄰長研習會，何欣純、立法院副院長江啟臣、台中市副市長黃國榮及台中市議員林碧秀、李天生、林德宇及江和樹等上百人出席。

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由於區公所行政人員於2020年搬到纖維工藝博物館3樓辦公，5年來仍與纖博館合署辦公，市長盧秀燕未積極新建大里聯合行政中心，市議員張芬郁痛批，市府定調2026年底前動工，屆時盧秀燕已任滿，等於在她任內空轉8年仍無實質進度，根本「空手道高手、一爐再爐」，不把地方期待當一回事。

何欣純說，大里設籍有20多萬人，是台中人口第三大行政區，竟沒有適當聯合服務中心，公所同仁委屈辛苦要在纖維公益博物館上班跟人家合署辦公，地方很小，希望市府趕快把聯合服務中心規劃案定案。

而大里隔壁太平區聯合行政中心，工程經費含中央補助款計6億3千多萬元，預計今年8月完工，是台中市29區首座新建的行政中心。

何欣純指出，隔壁太平聯合服務中心比大里更晚啟動，中央爭取補助經費1億3千8百經費，今年就可完工了，大里的還是一個空地，市府團隊真要好好加油了。

台中市民政局強調，區公所從2020年起著手進行聯合行政中心自建、BOT、合建分屋等方案，由於需配合第15期市地重劃工程施工及後續土地區位確認、點交作業，公所正積極待取得共識，規劃在2026年度編列細部設計等預算，全力朝2026年底前開工為目標邁進。

立委何欣純（中）參加大里區年度里鄰長研習會，批評聯合行政中心仍是空地。（記者黃旭磊攝）

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