私下喊感謝對外另一套！中國台辦官員來台 羅文嘉批對岸出爾反爾

海基會祕書長羅文嘉。 （資料照）

2025/02/21 18:07

〔記者鍾麗華／台北報導〕海基會祕書長羅文嘉今（21日）披露，日前湖北省台辦主任程良勝，及上海市台辦副主任王立新來台，可惜對岸都出爾反爾，私下表達感謝，對外發言又是另外一套，他感到非常遺憾。

湖北省台辦主任程良勝日前在元宵節時應苗栗縣政府邀請來台，羅文嘉表示，陸委會專案同意，但前提是程良勝必須與海基會官員見面，海基會也派副秘書長蔡孟君與程良勝會晤。

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羅文嘉指出，約晤在苗栗縣長官邸進行，過程一切順利，本來他以為可以成為下一次交流的模式；但很可惜最後苗栗縣長鍾東錦對外否認雙方有見面，改稱「不期而遇」。這違反了兩會交流的承諾與默契，也說明與對岸交流不可不慎。

羅文嘉說，辜嚴倬雲日前逝世，他接到家屬來電表達對岸希望來台弔唁，詢問我方態度。他接到需求後，立即與陸委會討論，並快速回復對方沒有問題，將全力協助。

羅文嘉表示，上海台辦官員來台弔唁，包括通關、接機、送機等，海基會全程在場協助，對方當時也表達非常感謝；但最後中國國台辦卻說，上海台辦官員來台受到多方阻撓，甚至不能對外發言，他對此感到非常遺憾。

羅文嘉表示，對岸的指責與事實不符，所有來台灣的案子都一樣，來台目的不包括接受媒體採訪，我方政府並沒有針對個案。對岸官員在台灣說很感謝，但公開發言又是另外一套，這又是兩岸交流對岸出爾反爾的案例。

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