被指「要求戶政查水表」還去香港領旨？花蓮民政處長明良臻喊冤

花蓮縣民政處處長明良臻回應，鄉鎮長共識營是民政處業務，他率鄉鎮長團推觀光前往香港很合理。（記者花孟璟攝）

2025/02/21 19:37

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁18日搭機到香港參加香港旅遊博覽會，非關觀光業務的花蓮縣政府民政處長明良臻也跟著去，在地政治評論員陳財能批評「查水表首謀也去領旨」？明良臻喊冤說，鄉鎮長共識營是民政處業務，配合香港旅遊展共有7名鄉鎮長報名赴港，向香港朋友介紹花蓮各鄉鎮美景，絕無被統戰問題。

花蓮縣議會19日舉辦臨時大會的程序會，民政處長明良臻請假，跟著縣長、立委跑去香港旅展，旅展團昨晚（21日）回花蓮，今天上午臨時大會一開議，民政處長明良臻馬上被民進黨縣議員張美慧要求說明「查水表」是否為縣府指示？明良臻急搶答，「查對程序都是依法」，議員氣得大喊，「你閉嘴」，場面火爆！

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張美慧指出，鄉鎮市戶政事務所上級是縣府民政處，但縣府民政處副處長又兼辦花蓮縣選舉委員會總幹事，這層關係很難讓花蓮的公民安心行使罷免權。

張美慧說，根據她掌握到的證據資料，13鄉鎮戶政所都有被指示帶著罷免提議人、同意書資料，到家戶核對身分，但只有花蓮市戶政所的主任照辦，由祕書兼股長拿著提議人個資到家戶查對，已違反個資法、選罷法，其它戶政所都不敢動「因為公務員知道這是違法」，她已將資料交給檢調，「你敢在議會公開說沒有指示，去跟檢察官、法官說吧」！

明良臻答詢時，否認有指示公務員到府查對，他說，中選會本月3日收罷免連署提議書後，要求地方選委會配合在10天內完成查對，時間緊迫，民政處只要求公務員秉持行政程序法處理、依照作業辦法查對，不會干預執行方式。

對於外界批評「和旅遊無關的民政處長」也去香港旅展，還與親中派香港議員吃飯，明良臻說，配合香港旅遊博覽會，去年民政處辦鄉鎮長聯誼會時就決議到港舉辦共識營，開放13鄉鎮長報名，共有7位鄉鎮長參加，到港後除了在旅展介紹花蓮各鄉鎮不同特色，也與香港的社區團體深入交流，去年地震也有來自香港慈善團體的捐助，強調是純民間交流，沒有統戰問題。

而上午臨時大會，罷傅團體「微光花蓮」到場旁聽，對於明良臻的答詢直批，「全部都推給中選會」！發言人王先生呼籲，二階段罷免時，盼公務員保持行政中立，切勿做違法的事情「跟退休金過不去」。

花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁帶團到香港參加旅遊博覽會，被控「指示查水表」的民政處長明良臻（前排右一，藍色外套）也隨同前往，明良臻表示，民政處主辦的鄉鎮長共識營在香港舉行，共七位鄉鎮長參加（後排左起），目的是介紹花蓮各鄉鎮美景給香港旅客。（取自徐榛蔚臉書）

在香港旅遊博覽會前一天的晚宴，花蓮共七名鄉鎮長也一起參加，與現場親中派議員「愛國者」交流。（取自網路）

罷免傅崐萁團體「微光花蓮」今天到花蓮縣議會旁聽，對於臨時會上縣府民政處長明良臻說詞不滿「全部推給中選會」，呼籲花蓮公務員在二階段罷免時應秉持行政中立。（微光花蓮提供）

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