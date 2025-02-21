台青研習營國台辦喊「祖國統一」 羅文嘉：真正交流不會為難對方

海基會祕書長羅文嘉。（資料照）

2025/02/21 18:19

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國海協會舉辦「2025寒假台灣大學生中華文化研習營」，在開營儀式上，國台辦副主任吳璽鼓勵台灣學生為祖國統一，貢獻青春力量。對此，海基會祕書長羅文嘉今（21日）強調，在真正交流場合，並不會為難對方，也不會強加政治立場在對方身上。

中國海協會2月10日至17日舉辦「2025寒假台灣大學生中華文化研習營」，以大熊貓為廣告噱頭，由台灣發展研究院在網路招攬「首來族」赴四川8天7夜旅遊。11日開營儀式上，國台辦副主任吳璽鼓勵39名台生堅決反對台獨，為推進祖國統一，貢獻青春力量。

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羅文嘉表示，根據過往交流默契，在真正交流場合，並不會為難對方，也不會強加政治立場在對方身上。交流是手段，不是目的，希望透過交流促進了解，而不是利用交流達到政治目的。他除提醒對岸珍惜交流管道與機會，也提醒國內民眾不要觸法，如果配合對岸統戰作為，其實有可能觸及相關法律。

此外，教育部宣布禁止與中國3所隸屬統戰部的華僑大學、廣州暨南大學、北京華文學院交流，且學歷不再採認；目前有2千多名台灣學生在這3所學校就讀。

羅文嘉指出，支持教育部的做法，交流過程希望確保台灣、中華民國的主權，確保自由民主的生活方式，這才是交流的目的。如果因為交流自我矮化或放棄國家主權、侵蝕國家利益，這與交流目的相違背。

羅文嘉強調，目前尚未收到有台商或中配反應，在這3所大學就讀的子女因政策改變而遇到困難，例如不採認學歷是否溯及既往，還需要教育部回應。他表示，若收到協助需求，海基會將全力幫忙。

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