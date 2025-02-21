立院康園餐廳掛「簡體字」春聯 鍾佳濱：真的需要改進

立法院的康園餐廳高掛「簡體字」春聯，引起眾多網友不滿。（擷取自鍾佳濱Threads）

2025/02/21 19:49

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院康園餐廳被文化部評定為古蹟，也曾入選台灣團特色餐廳。不過今（21日）民進黨立委鍾佳濱發現，康園餐廳門口掛著印有「簡體字的春聯」，他怒批「難道有人看不懂繁體字？」貼文曝光後，更是有網友指出，這幅春聯甚至是「淘寶貨」。

鍾佳濱在社群平台Threads發文，中午吃飯時經過康園餐廳，竟發現餐廳門口掛著「簡體字春聯」，只見春聯上的新年快樂的「樂」變成簡體字，並且HAPPY NEW YEA也缺少了「R」對此讓他怒批，「難道立法院內有人看不懂繁體字，需要簡體字嗎？」

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鍾佳濱1小時候在留言區透露，該幅春聯已經撤掉了，他也強調「雖然張貼的人員可能無心，但餐廳人來人往，又為立法院最具備代表性的用餐地點，真的需要改進……」另外，也有眼尖網友指出，這根本就是淘寶上的春聯商品，直呼「演都不演了」。

貼文曝光，讓許多網友看傻，「英文不好、繁體中文也不好」、「請務必反應，這裡是台灣耶」、「超好笑，居然是Happy New 『Yea』英文滿分」、「在台灣市售的春聯再怎麼樣都是繁體字，會貼出簡體字春聯，不是特別蝦皮或淘寶自購，就是中國人送的」、「因為現在立院多數黨只會看殘障中文」。

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