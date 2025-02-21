慟！彰化228受難者林才壽辭世 享嵩壽101歲

台灣228事件遇難先烈恭祭協會會長林才壽2月14日辭世，享壽101歲，他早年受228迫害，晚年致力幫228事件遇難者建立英靈廟。（林才壽家屬提供）

2025/02/21 18:33

〔記者陳冠備／彰化報導〕台灣228事件遇難先烈恭祭協會會長、228受難者林才壽2月14日在家辭世，享嵩壽101歲。2月22日在彰化溪湖自宅舉行告別禮拜。

林才壽出生1926年，16歲就讀公校畢業後考進日本東京陸軍少年飛行兵學校，二戰日本戰敗，他被遣返台灣，當上教師，不久後發生228事件，人心惶惶，動盪不安，曾任軍人的他加入「溪湖自衛隊」出任隊長，後來被捕，依內亂罪判3個死刑，經律師沈榮義務辯護，改為妨害秩序罪判刑1年2月，免得一死。事件後，他先後任職溪湖鎮公所兵役幹事、里幹事，後來成立彰化縣228關懷協會與台灣228事件遇難先烈恭祭協會，立志幫228事件遇難者建立英靈廟。

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林才壽女兒林素卿說，父親是228受害者，也是受害者家屬，他從小受日本教育，為了家中經濟赴日當軍人，也差點坐上神風特攻隊飛機，回來台為了保衛家鄉，加入溪湖自衛隊，未料因此改變他的一生，親弟弟被誤認逮捕，導致驚嚇過度，精神失常，他為了照顧家人，選擇留在家鄉，直到70歲退休，一領到300萬補償金後，幾乎全數投入建立228事件遇難先烈的英靈廟，不過購地等經費龐大，奔走30載仍壯志未酬，於2月14日撒手人寰。

祈願歷史的記憶與教訓，永不被遺忘！林素卿說，近年父親積極參與228紀念相關活動，卻在週年前夕驟世感到不捨，回想父親一生，不論為家、為國，總是衝鋒貢獻感到敬佩，現在她想請大家繼續支持爸爸最後的遺願，為全國228英靈們的祭拜與場所，共同來找一個恭敬追思與祭拜的室內場地，不是紀念碑而已，而是真的有宗教撫慰功能的，為遇難先烈祭拜而設計的場地。

林才壽（前排左3）與前總統蔡英文（前排左2）、監察院長陳菊（右1）一同參加228紀念活動。（林才壽家屬提供）

林才壽成立彰化縣228關懷協會與台灣228事件遇難先烈恭祭協會，致力幫228事件遇難者建立英靈廟。（林才壽家屬提供）

林才壽晚年投入成立彰化縣228關懷協會與台灣228事件遇難先烈恭祭協會，立志幫228事件遇難者建立英靈廟。（林才壽家屬提供）

林才壽女兒林素卿表示，請大家繼續支持林才壽遺願，共同來找一個為228英靈們恭敬追思與祭拜的室內場地。（記者陳冠備攝）

林才壽享嵩壽101歲，2月22日將在彰化溪湖自宅，舉行告別禮拜，親友不捨來告別。（記者陳冠備攝）

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