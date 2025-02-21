香港民主黨宣佈解散 林憶君提醒賴政府：台灣更應警惕

民眾黨立委林憶君。（資料照）

2025/02/21 17:17

〔記者劉宛琳／台北報導〕在香港創黨逾30年的民主黨近日宣佈，中委會已經決議啟動小組，跟進解散及清盤等工作的前期安排。對此，民眾黨立委林憶君表示，民主黨創黨超過30年，一直都是香港最具規模也是最大的民主派政黨，在香港回歸後，民主黨竟在昨日宣布解散；她說，同樣身為民主國家的台灣，不但爲之惋惜，更應為之警惕。

林憶君分析，「反送中」運動後，因為中共的政治力完全介入，修改選舉制度，造成民主黨從此無法參加各級議會選舉，由區會最大黨席次「歸零」從此絕跡香港立法會，造成其政治影響力逐漸降低，最終在今年沒落，宣布解散，著實為香港未來的民主之路擔憂。

請繼續往下閱讀...

林憶君說，過去大家都會不斷提醒執政者要注意「今日香港，明日台灣」，莫讓台灣變成下一個香港。看到回歸中國之前的「民主香港」，再對比「今日香港」，除了為香港未來民主擔憂，同時也是在提醒台灣，近年來，中共對台虎視眈眈，不僅多次利用灰色地帶襲擾，在國際上打壓台灣更是屢見不鮮，呼籲政府應該要有更多積極作為，在國際間發聲來捍衛民主。

林憶君也提醒民進黨政府，台灣人絕對是會為了民主自由反對中共，但如果民進黨不斷自詡台灣是亞洲民主的燈塔，但此時的執政作為卻是不斷模仿中共利用民粹、側翼、媒體各種手段打壓異己，那根本比中共還不如。

林憶君試問，台灣人民保衛家園究竟是為何而戰，為誰而戰？她強調，民眾黨與中國交往，一向秉持雙方在底線範圍內，「可以合作時合作、應該競爭的時候競爭，應該對抗的時候就對抗」。

最後，林憶君呼籲賴政府，千萬不要利用民心、不要利用人民想捍衛台灣的愛國之心，「打著民粹反民主」，打著「抗中保台」名義實則「以民主之名，遂行威權之實」，企圖模糊自己執政無能的責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法