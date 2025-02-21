為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    香港民主黨宣佈解散 林憶君提醒賴政府：台灣更應警惕

    民眾黨立委林憶君。（資料照）

    民眾黨立委林憶君。（資料照）

    2025/02/21 17:17

    〔記者劉宛琳／台北報導〕在香港創黨逾30年的民主黨近日宣佈，中委會已經決議啟動小組，跟進解散及清盤等工作的前期安排。對此，民眾黨立委林憶君表示，民主黨創黨超過30年，一直都是香港最具規模也是最大的民主派政黨，在香港回歸後，民主黨竟在昨日宣布解散；她說，同樣身為民主國家的台灣，不但爲之惋惜，更應為之警惕。

    林憶君分析，「反送中」運動後，因為中共的政治力完全介入，修改選舉制度，造成民主黨從此無法參加各級議會選舉，由區會最大黨席次「歸零」從此絕跡香港立法會，造成其政治影響力逐漸降低，最終在今年沒落，宣布解散，著實為香港未來的民主之路擔憂。

    林憶君說，過去大家都會不斷提醒執政者要注意「今日香港，明日台灣」，莫讓台灣變成下一個香港。看到回歸中國之前的「民主香港」，再對比「今日香港」，除了為香港未來民主擔憂，同時也是在提醒台灣，近年來，中共對台虎視眈眈，不僅多次利用灰色地帶襲擾，在國際上打壓台灣更是屢見不鮮，呼籲政府應該要有更多積極作為，在國際間發聲來捍衛民主。

    林憶君也提醒民進黨政府，台灣人絕對是會為了民主自由反對中共，但如果民進黨不斷自詡台灣是亞洲民主的燈塔，但此時的執政作為卻是不斷模仿中共利用民粹、側翼、媒體各種手段打壓異己，那根本比中共還不如。

    林憶君試問，台灣人民保衛家園究竟是為何而戰，為誰而戰？她強調，民眾黨與中國交往，一向秉持雙方在底線範圍內，「可以合作時合作、應該競爭的時候競爭，應該對抗的時候就對抗」。

    最後，林憶君呼籲賴政府，千萬不要利用民心、不要利用人民想捍衛台灣的愛國之心，「打著民粹反民主」，打著「抗中保台」名義實則「以民主之名，遂行威權之實」，企圖模糊自己執政無能的責任。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播