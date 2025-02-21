罷免立委王美惠爆「死人連署」挨告 領銜人：深感抱歉

罷免民進黨嘉市立委王美惠的一階提議連署書傳出「死人連署」，連署領銜人陳姓市民挨告涉嫌偽造文書、個資法等罪嫌。（記者丁偉杰攝）

2025/02/21 16:46

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〔記者丁偉杰／嘉義報導〕罷免民進黨嘉義市立委王美惠的一階提議連署書今天傳出有「死人連署」，連署領銜人「愛嘉聯盟」陳姓市民挨告涉嫌偽造文書、個資法等罪嫌。他受訪說，連署資料是過年前各行各業民眾連署後交給他，他也不知道怎會發生已往生的8旬老婦人參與連署，發生這樣的事情，深感抱歉，他會再行了解。

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嘉義市8旬王先生今天由律師陪同，到嘉義地檢署遞狀提告罷免立委王美惠的陳姓連署領銜人及備補領銜人涉嫌偽造文書、個資法等罪嫌。

王先生說，妻子已於2年半前身故，昨天收到嘉義市選委會確認函，才驚覺妻子被冒名參與連署，「死者為大」，對此行為感到憤慨，請檢方一定要查明。

陳姓領銜人說，連署主因為王美惠是嘉義市選出的立委，不能完全不顧民意，只遵照黨意，連署罷免只是給予王美惠提醒，嘉義人很有包容心，並不是真的是想去罷免她，但在媒體上看到民進黨立院總召柯建銘大放厥詞，地方年輕人看不過去，才會發起一階連署罷免，重點在提醒王美惠一定要以市民利益為依歸，不要把區域立委當成不分區立委在做。

至於是否會進入二階連署，陳姓領銜人說，這取決於王美惠後續能否真正了解市民的想法，若她有所轉變，可能就不用進入二階連署。

陳姓領銜人說，連署資料都是各行各業民眾交過來的，也沒辦法進行查證，發生這樣的事情，深感抱歉，由於還有約500份備份連署書，不擔心會影響一階審查。

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