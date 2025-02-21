罷免洪孟楷2階3月啟動 淡水殼牌倉庫2/22、23「民主開講」

「罷洪刻不容楷」公民團體上週在淡水殼牌倉庫舉辦「民主園遊會」，民眾寫下罷免立委洪孟楷訴求，貼在留言牆。（記者羅國嘉攝）

2025/02/21 16:43

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北第一選區罷免立委洪孟楷行動如火如荼，「罷洪刻不容楷」公民團體宣布，公開第2階段連署站地點，不過收件時間仍待中選會審查後（預計3月初）啟動。另外，22日至23日將在淡水殼牌倉庫，舉辦「民主開講」並邀請百合花學運政治工作者張益贍，分享政治行動經驗。

「罷洪刻不容楷」公民團體領銜人方柏翔指出，依《選罷法》第2階段需取得選區10%選民連署約4萬份，團隊設定的安全門檻為5萬份，目前仍在收集同意書。此外，目前只有週末連署，第2階段開啟後，將增設平日收件點，也正在尋找友善店家，但部分業者因政治壓力受影響，也已有店家（泰山+淡水）遭遇惡意負評攻擊。罷團已獲法律與專業顧問支援，會協助應對惡意檢舉問題。

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方柏翔說，此次會以實體連署行動為主，活動為輔，將舉辦公民講座、專業座談，並邀請具影響力人士（專業講師、KOL）協助宣傳。林口與桃園龜山已合作互相收件，並計畫合辦活動。其它雙北罷團合作仍在協調跨區代收罷免書。另外，目前固定收件站點為石門區老梅路51號；泰山區的古早弄糖冰品店；淡水區的三協成餅舖、沫茶寺；林口則是文化北路1段390號、中正路272號之一路旁，以及市議員李宇翔服務處。

「罷洪刻不容楷」公民團體發言人李威表示，繼上週罷團於殼牌倉庫舉辦「民主園遊會」，活動吸引不少民眾參與，現場更邀請醫師羅浚晅、反共網紅八炯及「閩南狼」陳柏源透過「全民講台」，分享公民參與的重要性。

李威說，基於民眾熱情支持，罷免團隊宣布，殼牌倉庫將作為罷免行動的據點，提供收取二階段連署書、提供罷免相關資訊、招募並培訓志工、建立友善店家作為代收點、解答罷免流程疑問。據點開放時間為每週六、日的下午2時至5時。此外，22日至23日也將辦理「民主開講」，邀請瑜珈老師Cindy、張益贍到場；另泰山區福泰市場於早上9點至中午12點、泰山古早弄糖下午3點至5點，皆開放收同意書+招募志工；林口則因志工訓練活動，暫停連署站運作，並於下週恢復。

對於罷免團體租借場地，淡水文化基金會董事長許慧明表示，文化園區的場地依規定開放申請，並未針對不同政治立場的團體有所歧視或干預。他強調「任何團體只要依法申請，合理使用空間，我們都會公平對待。」

「罷洪刻不容楷」公民團體上週在淡水殼牌倉庫舉辦「民主園遊會」，不少民眾簽下第2階段連署罷免同意書。（記者羅國嘉攝）

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