柯爸病逝 首位藍營縣市長苗栗縣長鍾東錦弔唁

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，藍營首位縣市長苗栗縣長鍾東錦今天也因與柯文哲有交情，前來弔唁，由柯文哲的弟弟柯宇謙迎接。（記者洪美秀攝）

2025/02/21 16:40

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發17日病逝，享耆壽94歲，柯爸的靈堂設在新竹市私人生命會館，這幾天各界政商人士都紛紛前往弔唁。而首位藍營縣市長苗栗縣長鍾東錦今天下午3點也到生命會館弔唁，鍾東錦說，他在媒體得知柯爸往生後，於心不忍，加上柯文哲現在也不是很方便，所以站在朋友的立場來關心一下柯媽何瑞英，這也是做人處事應該有的道理。

鍾東錦說，看到柯媽真的是很傷心，而且也哭了好幾次，他做為晚輩也只能安慰她，他也祈求老天爺保佑，在司法告一段落之後，能讓柯文哲早一點回來盡孝道，因為他看到柯媽真的是很難過，柯媽難過的情緒也感染了前來弔唁的親友，大家都很傷心。

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鍾東錦2022年選苗栗縣長時獲柯文哲站台支持，鍾東錦當選後，雙方也多有互動，雖鍾東錦未回歸國民黨籍，但仍是藍營中具代表的縣市首長，也是柯爸病逝後，首位前來弔唁的藍營縣市首長。

另外傳民眾黨前立委蔡壁如和聯電榮譽副董事長宣明智今天下午3點也會到場，不過2人到下午近5點都未見身影，民眾黨新竹黨部則表示，沒有接獲兩人會來的消息。

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，藍營首位縣市長苗栗縣長鍾東錦今天也因與柯文哲有交情，前來弔唁，並說做為朋友應來關心一下，並安慰柯媽何瑞英。（記者洪美秀攝）

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