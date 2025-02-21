為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    柯爸病逝 首位藍營縣市長苗栗縣長鍾東錦弔唁

    民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，藍營首位縣市長苗栗縣長鍾東錦今天也因與柯文哲有交情，前來弔唁，由柯文哲的弟弟柯宇謙迎接。（記者洪美秀攝）

    民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，藍營首位縣市長苗栗縣長鍾東錦今天也因與柯文哲有交情，前來弔唁，由柯文哲的弟弟柯宇謙迎接。（記者洪美秀攝）

    2025/02/21 16:40

    〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發17日病逝，享耆壽94歲，柯爸的靈堂設在新竹市私人生命會館，這幾天各界政商人士都紛紛前往弔唁。而首位藍營縣市長苗栗縣長鍾東錦今天下午3點也到生命會館弔唁，鍾東錦說，他在媒體得知柯爸往生後，於心不忍，加上柯文哲現在也不是很方便，所以站在朋友的立場來關心一下柯媽何瑞英，這也是做人處事應該有的道理。

    鍾東錦說，看到柯媽真的是很傷心，而且也哭了好幾次，他做為晚輩也只能安慰她，他也祈求老天爺保佑，在司法告一段落之後，能讓柯文哲早一點回來盡孝道，因為他看到柯媽真的是很難過，柯媽難過的情緒也感染了前來弔唁的親友，大家都很傷心。

    鍾東錦2022年選苗栗縣長時獲柯文哲站台支持，鍾東錦當選後，雙方也多有互動，雖鍾東錦未回歸國民黨籍，但仍是藍營中具代表的縣市首長，也是柯爸病逝後，首位前來弔唁的藍營縣市首長。

    另外傳民眾黨前立委蔡壁如和聯電榮譽副董事長宣明智今天下午3點也會到場，不過2人到下午近5點都未見身影，民眾黨新竹黨部則表示，沒有接獲兩人會來的消息。

    民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，藍營首位縣市長苗栗縣長鍾東錦今天也因與柯文哲有交情，前來弔唁，並說做為朋友應來關心一下，並安慰柯媽何瑞英。（記者洪美秀攝）

    民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，藍營首位縣市長苗栗縣長鍾東錦今天也因與柯文哲有交情，前來弔唁，並說做為朋友應來關心一下，並安慰柯媽何瑞英。（記者洪美秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播