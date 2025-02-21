為61元健保差額補助「繞一大圈」 南市工會反彈市府回應了

南市各工會團體代表與多位議員召開記者會，要求改善繁瑣健保補助流程，減輕工會作業負擔。 （記者蔡文居攝）

2025/02/21 16:17

〔記者蔡文居／台南報導〕今年起基本工資調漲，原本不用繳納健保費的長者，每月得自付額差額61元，台南市政府好意予以補助，卻要各工會協助造冊，再匯款給工會，由會員申請退費，因作業繁瑣，引起各工會反彈，批評行政作業繞了一大圈，根本多此一舉，建議市府應直接與健保署對接繳費，省去行政作業麻煩。

南市府決定從善如流，將簡化補助程序，並將自7月起無縫接軌，各工會也不用再為此增添行政作業。

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台南市議員林美燕、曾培雅、盧崑福、林冠維及曾培雅服務處執行長歐政豪，今天聯合台南市各總工會團體代表，在台南市議會召開記者會，指受影響的民眾多達2萬7千多人，要求南市社會局改善繁瑣補助流程，優化補助機制，減輕基層工會的作業負擔。

工會代表指出，若能將長者健保補助直接匯入敬老金帳戶，不僅能簡化行政流程、降低基層工會的作業負擔，更能提高長者對政府敬老政策的感受度；或是由市府與健保署協調，由市府直接繳費即可，長者不須再自行申請補助，工會也不用負擔繁重的行政作業，如此一來，能真正實現便民與利民的政策目標。

與會議員也質疑，現行做法效率不佳，根本多此一舉，原本是南市府的美意，卻增加工會負擔，引起怨言，希望市府聽到大家的心聲。

南市府副秘書長殷世熙表示，61元差額由市府來負擔，這是六都中，只有南市由政府負擔，工會只是先代墊，卻造成工會困擾，現已改善，7月起由市府和健保局對接，造冊則由社會局來處理。

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