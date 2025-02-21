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    連跑4據點簽連署書！台南80歲翁最氣這件事

    蘇姓老翁連跑4間全台大罷免友善餐廳，為的就是簽署新北市立委羅明才罷免連署書。（吳依潔提供）

    蘇姓老翁連跑4間全台大罷免友善餐廳，為的就是簽署新北市立委羅明才罷免連署書。（吳依潔提供）

    2025/02/21 16:09

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南8旬蘇姓老翁連跑4間全台大罷免友善餐廳，為的是填寫連署書，以行動響應罷免；尤其台灣長期受到中國的威脅，國防預算卻被藍委刻意刪減，讓他感到氣憤。

    基進黨南市黨部主委吳依潔日前到Wakamadog咖啡廳協助回收罷免連署書，遇到高齡80歲蘇姓民眾前來連署，透過對談了解到，蘇老先生因工作移居台南，他與另一半家族都是二二八事件與白色恐佈政治受難者，也因此從小家庭裡就避談政治，直到高中他才開始閱讀黨外雜誌。

    吳依潔說，對談中感受到蘇老先生的痛與氣憤，她轉述，蘇老先生對此次國防預算被刪減感到最氣憤，他認為，台灣長期受到中國威脅，國防是最重要的；過去他因工作時常到國外出差，感受到住在台灣還是最幸福，也曾接觸過香港人，看到他們的現況，真心不願台灣走上香港這條路。

    吳依潔接著說，蘇老先生連跑4間全台大罷免友善餐廳，因前3間都沒有印製新北市立委羅明才罷免連署書，直到第4間才填寫成功，這樣的堅持與行動讓她深感佩服。

    吳依潔指出，基進黨力挺全台大罷免迄今剛好滿月，原有20多間餐廳響應後又陸續增加，加上基進黨台南2個服務處，至今已經超過30處提供連署書；整體來說，農曆過年9天連假有一波遊客連署高峰，過完年後因響應店家陸續增加，也達成逾百份連署書。

    吳依潔分享，許多台南人會問該怎麼幫得上忙，後來透過向外縣市親友分享連署，感動的是，民眾提到自己設籍在「很藍」的選區，原本不抱希望，但看到大家都站出來，自己不想置身事外，最後也毅然決然填寫罷免北市立委李彥秀的連署書，強調每個人都能出一份力，台灣就有希望。

    蘇姓老翁連跑4間全台大罷免友善餐廳，就是為了簽署新北市立委羅明才罷免連署書。（吳依潔提供）

    蘇姓老翁連跑4間全台大罷免友善餐廳，就是為了簽署新北市立委羅明才罷免連署書。（吳依潔提供）

    蘇姓老翁連跑4間全台大罷免友善餐廳，為的就是簽署新北市立委羅明才罷免連署書。（吳依潔提供）

    蘇姓老翁連跑4間全台大罷免友善餐廳，為的就是簽署新北市立委羅明才罷免連署書。（吳依潔提供）

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