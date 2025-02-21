盧秀燕下週訪日 何欣純：盼新光氣爆和捷運電纜爆炸事件快給真相

民進黨立委何欣純說，市民比較擔心及關心新光三越氣爆及台中捷運電纜爆炸事件。（何欣純提供）

2025/02/21 16:30

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市長盧秀燕今天下午2時30分於市府惠中樓9樓市長貴賓室外迴廊說明月底出訪日本計劃，就在盧秀燕說明同時，民進黨立委何欣純立即錄影批評說，市民比較擔心及關心新光三越氣爆及台中捷運電纜爆炸事件，事件到目前還在調查中，市民期待市府趕快給一個真相及處置預防方案，由於何欣純可能參與民進黨初選角逐下屆台中市長，此番發言引起關注。

盧秀燕繼去年參訪美國後，預計2月底前往日本參訪，何欣純表示，聽到盧市長要訪日，我想她有她自己的行程規劃，我們予以尊重，但是現在市民比較擔心及關心的是新光三越氣爆及台中捷運的電纜爆炸事件，到目前還在調查中，市民期待市府趕快給一個真相以及未來如何處置和預防也是市民關心的。

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新光三越百貨中港店於本月13日11點33分許，11、12樓美食街樓層發生氣爆意外，造成4死39傷，為近年台灣史上最嚴重百貨公司公安事故，而事故發生6天後，台中捷運綠線於19日中午，文華高中站月台附近發生電纜爆炸冒煙，中捷公司稱電纜短路冒煙，全線列車曾暫停行駛3分鐘。

何欣純說，當然如果市長（盧秀燕）要訪日，我們也給予祝福，畢竟台中是國際城市，我們也需要跟國外交流，尤其台中的工商業間跟日本的工商業界長期以來就互動頻繁，我在去年初也曾代表立法院跟日本國會議員交流很多意見，所以城市外交當然要繼續推動，我們期待也給予祝福，祝福市長此次訪問能夠平安順利。

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