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    台中市長盧秀燕2/24起訪日6天 取經大巨蛋經驗

    台中市長盧秀燕出訪日本「取蛋」行前記者會。（記者廖耀東攝）

    台中市長盧秀燕出訪日本「取蛋」行前記者會。（記者廖耀東攝）

    2025/02/21 16:13

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長盧秀燕今天召開記者會宣佈，由於台中市將興建大巨蛋，加上議會即將開議，她將在2月24日至3月1日出訪日本，取經日本3個大巨蛋。

    盧秀燕在疫情解封之後，於去年先後出訪新加坡及美國，今年開春將出訪日本，2月24日至3月1日，時間為期6天，她表示，她定調此次出訪是「城市交流」「取經大巨蛋」及「感謝之旅」。

    盧秀燕表示，促進台日友誼、台中市政府及日本的友誼，因此進行城市外交，拜訪東京都及名古屋。

    盧秀燕表示，台中市即將要興建可以打棒球的大巨蛋，日本的大巨蛋非常成熟，十二強比賽就是在日本大巨蛋舉行，因此要到日本取經，參訪日本三個大巨蛋，日本有很多大巨蛋，有不同的經營型態，希望這次的大巨蛋取經之旅能夠加速大巨蛋的規劃、興建及開工。

    此外，盧秀燕表示，因為日本跟台中情誼深厚，有在台中市投資精密機械、半導體，還有百貨公司，台中巨蛋還是日本建築師隈研吾所設計，因此此次也是感謝之旅。

    盧秀燕表示，她上任6年之來都未出訪過日本，而日本是台灣重要的夥伴，6年前她一上任就想要出訪日本，但受疫情影響，這次將出訪，受到媒體重視政界關心，她表示感謝。

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