「中國自治省省政府」玩真的？ 宜蘭阿北秀獨立宣言及規章

宜蘭冬山有民宅懸掛「中國自治省省政府」旗幟爆紅，年前至今意外成為當地打卡熱點，警方調查後因屬「言論自由」暫無涉及不法。（記者王峻祺攝）

2025/02/21 15:29

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭冬山有民宅懸掛「中國自治省省政府」旗幟爆紅，年前至今意外成為當地打卡熱點，警方調查後因屬「言論自由」暫無涉及不法，不過最近72歲謝姓屋主秀出獨立宣言及國家規章，還宣布要舉辦全國公聽會，徵召民眾加入，一起感受「生而為人」的人生三大喜事！

謝姓屋主稱「中國自治省省政府」早於2000年成立，當時還有媒體大肆報導，全盛時期成員將近500人，但隨著未積極運作組織，人員逐漸散去，如今和妻子要重新找回成員，並擴大邀請民眾加入，讓生活過得更好。

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謝姓屋主強調，創辦「中國自治省省政府」與中華民國和中華人民共和國均無關，「中國」2字自古就有，是歷史名稱，並非專屬哪個國家能用，「他的國家沒有侵略性」，就是安分在台灣這塊土地，幫助民眾安居樂業。

他說，國民黨時代做的不好，當年他還協助民進黨政黨輪替，並秀出和前副總統呂秀蓮榮歸美麗島時站在一旁的合影，但隨著少子化，家長不敢生，人民無法「輪迴下」，導致社會問題頻傳，希望透過新的國家，讓已出生和未出生者，都能感受生而為人、手腳齊全回饋社會以及退休遊山玩水無憂愁的「人生三大喜事！」

謝姓屋主陸續拿出和妻子撰寫的獨立宣言書、國家規章及身分證，並讚揚妻子的辛勞及支持，計畫即日起就要積極推廣，並舉辦全國公聽會，協助釐清無內亂外患罪的問題，重申加入中國自治省省政府沒有危害國家，也未和任何國家對立，並可隨時退出。他也說，尚未想到是否採用總統制，也可能稱「國王」。

謝姓屋主秀出他和太太的中國自治省省政府身分證。（民眾提供）

謝姓屋主撰寫的國家規章。（民眾提供）

謝姓屋主撰寫的獨立宣言。（民眾提供）

謝姓屋主拿出自己撰寫的中國自治省省政府國家規章。（民眾提供）

謝姓屋主稱當年他也協助政黨輪替，和前總統呂秀蓮榮歸美麗島時站在一旁合影留念。（民眾提供）

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