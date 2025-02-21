傅崐萁赴港喊代表台灣中央政府 郭國文：敢代表台灣簽協議可是要關5年

民進黨立委郭國文。（資料照）

2025/02/21 16:06

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁近日被踢爆偷偷跑到香港，還自稱「代表台灣政府」，引發眾怒。對此民進黨立委郭國文表示，傅崐萁嘴巴講就算了，但如果代表台灣中央政府簽署協議，那可是要關5年！

郭國文在臉書PO文表示，​傅崐萁到香港表示「我代表台灣中央政府」，嘴巴講就算了，但如果代表台灣中央政府簽署協議，那可是要關5年！傅崐萁不顧關乎全體台灣人民權益的總預算案，拋下協商，卻不放棄去香港的機會，更在台上高喊「我更代表在台灣的中央政府」。

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郭國文指出，一個在野黨敢稱自己代表中央政府，也算是夠不要臉了。但在這邊提醒傅崐萁，你可以目中無人，但可別目中無法，嘴巴上喊喊或許沒事，但若有代表中央政府簽署任何協議，那可就大踩法律紅線了，根據《兩岸人民關係條例》第 5-1 條規定，沒有經過政府授權，都不得與大陸地區人民、法人、團體或其他機關（構），以任何形式協商簽署協議。

郭國文直言，換句話說，如果傅崐萁真的以中央政府自居去簽署協議，那可以處20-200萬元罰鍰；其情節嚴重則可以處5年以下有期徒刑，到底有沒有踩到紅線？傅崐萁把去香港的時間講得很細，到底參與什麼行程，做了什麼事，也該說交代吧！

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