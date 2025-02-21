罷免立委王美惠連署驚見8旬往生者 簽名筆跡有力被揪出造假

嘉市選委會副總幹事楊俊銘表示，依新修正的「公職人員選舉罷免法」規定，假冒連署者，可處5年以下有期徒刑。 （記者丁偉杰攝）

2025/02/21 14:58

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕罷免民進黨嘉義市立委王美惠的一階提議連署書今天傳出有「死人連署」，連署者竟為已往生的8旬老婦人，嘉市選委會審核過程中，懷疑老婦年紀已大，約80餘歲，但連署簽名筆跡有力，依規定發出確認函揪出這起冒名造假連署案。

嘉市選委會副總幹事楊俊銘受訪表示，依新修正的「公職人員選舉罷免法」規定，若利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議、連署者，可處5年以下有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金，請民眾務必遵守，以免觸法。

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嘉市一名8旬王先生今天上午由律師陪同到嘉義地檢署遞狀提告罷免立委王美惠的連署領銜人、備補領銜人涉嫌偽造文書、個資法等罪嫌。

王先生說，妻子已於2年半前身故，昨天收到嘉市選委會確認函，才驚覺妻子被冒名參與連署，「死者為大」，對此行為感到憤慨，請檢方一定要查明。

此事引發外界質疑嘉市選委會用隨機方式發出連署確認函，此隨機方式就被抓包有冒用情況，懷疑是否王先生自己或還有更多人被冒用。

楊俊銘表示，王美惠被提罷免的第一階段提議連署書2月14日由中央選舉委員會送到嘉市選委會，依規定嘉市選委會須在20日內即3月5日前完成資格查核送中選會，由中選會進行份數查核，若份數不夠會請連署領銜人、備補領銜人補份數，審核通過後，才能進入第二階段連署。

楊俊銘說，在此期間嘉市選委會同步向戶政機關、銓敘部等機關進行連署者身分查核，秉持行政中立，中選會規定的作業辦法辦理；對於王先生亡妻遭冒名連署，係嘉市選委會主動懷疑王妻年紀已大約80餘歲，但連署簽名筆跡有力，依規定發出確認函，強調確認函並非隨機發出，對於不符規定的連署書將予以刪除。

據了解，陳姓連署領銜人第一階段送交罷免提議書2502份，通過第一階段門檻須2159份，第二階段連署門檻須2萬1587份。

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