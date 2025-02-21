林岱樺疑涉詐助理費案 民進黨正國會發聲：相信並支持捍衛清白

林岱樺今天步出雄檢發聲明強調，「千錘百鍊，捍衛清白」。（記者黃佳琳攝）

2025/02/21 14:32

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨內「正常國家促進會辦公室」今（21日）發聲明表示，相信並支持立委林岱樺捍衛自身清白，司法調查程序應恪遵職守，以事實為依據、以法律為準繩，確保社會大眾對司法體系的信任，也呼籲社會各界，應理性看待此案，減少社會不必要的紛擾。

隸屬正國會的林岱樺有意角逐下屆高雄市長選舉，疑因涉詐領助理費案，今天凌晨被移送高雄地檢署複訊後，檢察官依涉犯貪污治罪條例諭知新台幣100萬元交保，並限制出境出海、限制住居。

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林岱樺指出，「千錘百鍊，捍衛清白」，在此鄭重聲明，暗黑勢力選擇在此時此刻打擊她，但不會摧折她的意志，縱使傷痕累累，依然會堅定身軀，捍衛清白。

林岱樺說，高雄市民以24年、將近9000天的時間檢驗她，知道她一切依法依規、不貪不取，所以她要為清白而戰，為市民24年來的信任而戰。她的信仰是天理、是公道，世間有天理，不容暗黑逆流，人間有公道，公義得以伸張。

林岱樺強調，她是高雄女兒，不可能接受任何莫須有羞辱，因為任何莫須有羞辱，不僅是踐踏她的尊嚴，也是踐踏高雄的顏面，面對打擊，會挺直站立，不會屈膝跪下。

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