民代涉助理費案被檢調約談喊冤 黃帝穎：廉價政治口水傷害民主法治

林岱樺被帶回調查南部機動組應訊時，突然手拿一張白紙，對著媒體大喊「政治干預司法、司法干預初選」。（民眾提供）

2025/02/21 14:16

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費遭檢調約談、搜索，林岱樺被帶回調查局南部機動組應訊時，突然手拿一張白紙，對著媒體大喊「政治干預司法、司法干預初選」。對此律師黃帝穎表示，搜索和羈押都需法院裁准不是檢調單方決定

辦藍白就喊政治迫害，辦綠就講派系內鬥，廉價政治口水傷害民主法治。

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黃帝穎在臉書PO文表示，近期司法檢調法辦貪瀆案件，不分藍綠白，不只前台北市長柯文哲、宜蘭縣長林姿妙、新竹市長高虹安被法辦，綠營大咖前桃園市長、現任台南立委、高雄立委、台北市議員也都被法辦，依據刑事訴訟法搜索及羈押均需法院裁准，不論是搜索或是羈押，法定程序上，檢察官蒐集相當證據，向法院提出聲請，成功說服法官才能取得搜索或羈押被告的裁定！

黃帝穎指出，尤其涉及政治人物、民意代表的矚目案件，檢廉調的事前蒐證應是更加嚴謹，準備充分才向法院聲請，方能順利獲得裁准，因此，對檢調或檢廉亂噴政治口水，遇到藍白涉案就喊「司法迫害」，遇到綠涉案就講「派系內鬥」，是傷害民主法治的廉價政治口水。

黃帝穎續指，評論政治人物涉案，至少依據「刑事訴訟法」等法律法規，才能檢驗公權力行使及程序是否符合法律，更可以過往判決及實務見解進行案件比較，若真有司法不公，才能就法論法、切中要害，以改善法治、深化民主，憑感覺喊政治迫害或派系內鬥很不健康。

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