民代批竹市世壯運自由車場「掉漆」 市府派員混入記者會盯梢被抓包

新竹市府派工務處人員（左邊戴口罩者）監控側錄綠營記者會被抓包，綠營民代酸市府果然心虛緊張了。（記者洪美秀攝）

2025/02/21 14:04

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市立自由車場整修工程昨天發生2025雙北世壯運場地裁判長試騎摔車骨折意外，衍生場地彈跳不平整等疑慮。市議會民進黨團今早召開記者會要求徹查，沒想到竟有自稱市府工務處土木科承辦人員混進記者會內，除監控記者會狀況，更側錄及拍攝綠營市議員受訪情形，由於動作太明顯被民進黨團抓包，並要求說明是否代表市府前來說明。

這名戴口罩的承辦人員神情驚慌且語氣顫抖說是有長官要他來記者會，但被詢問是哪個長官授意則說不出，對於自稱市府承辦人員為何混進綠營記者會，是誰授意及用意和目的為何，市府對此尚未做出回應。

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民進黨團則認為是高虹安邱臣遠市府心虛緊張了，才會刻意派人混進記者會，但又無法代表市府提出說明，不僅行徑鬼鬼祟祟，更突顯市府心裏有鬼，才會想到記者會打探虛實，但從承辦人員遮遮掩掩及閃爍不明的說法，正突顯市府醜漏虛偽且無心市政，只會施壓基層的真面目。

新竹市議會民進黨團今天上午10點在黨團辦公室召開自由車場變自由落體的記者會，會中也對自由車場整修工程提出多項質疑，要求市府徹查及說明。沒想到記者會結束時，黨團人員發現有名戴口罩者正在側錄及側拍黨團議員受訪及記者會內容，當黨團議員要求這名承辦人員出示證件時，這名承辦人員只說是長官要他到記者會，但因被發現行徑詭異，則顯得語氣顫抖且神情驚慌，並表明有先說明要旁聽，但對於為何要側錄及側拍議員則回答不出來，只說已把影片刪除，最後倉惶離開黨團辦公室。

新竹市府派工務處人員（左邊戴口罩者）監控側錄綠營記者會被抓包，（記者洪美秀攝）

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